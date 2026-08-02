Кінець набридливому «писку»: стандартний звук мікрохвильовок хочуть замінити

Двоє американських звукодизайнерів вирішили розв’язати проблему, яка щодня дратує мільйони людей, — набридливий писк мікрохвильовок. Їхній стартап Starling пропонує замінити стандартне «пік-пік» на приємніші звуки, причому без жодних змін в апаратній частині приладу.

Чому мікрохвильовки пищать однаково десятиліттями

Річ у дешевизні. У мікрохвильовках, як і в більшості побутової техніки, стоїть найпростіший пасивний п’єзоелектричний випромінювач — пищалка вартістю в копійки, здатна видавати лише прості тони й писк. Повноцінний динамік коштував би відчутно дорожче, а для приладу за 80 доларів кожен зайвий цент на рахунку. Саме це апаратне обмеження й «законсервувало» той самий різкий звук на десятиліття.

Засновники Starling — Джоел Кореліц і Колін Куган, звукодизайнери, які раніше працювали над звуковим брендингом для Netflix, Sony та Microsoft. Їхня ідея елегантна: не міняти пищалку, а навчити її звучати краще.

Мелодія замість писку — лише кодом

Пара розробила інструмент Microwave Sound Bench, який програмує частоту й тривалість сигналів того самого дешевого п’єзовипромінювача. Код на C++ виконується на мікроконтролері, який уже стоїть у приладі, тож жодного нового «заліза» встановлювати не потрібно. З тих самих копійчаних компонентів замість різкого писку можна видобути м’якші, приємніші звуки натискань і короткі мелодійні послідовності.

«Виробникові достатньо погодитися залити новий код у пристрій — оце й усе», — пояснює Кореліц. Саме в цьому й полягає головна перевага підходу: він майже безкоштовний для компаній.

Чи почуємо ми це на кухні

Поки що Starling — це радше концепт у пошуках партнерів. Розробники ведуть перемовини з великими виробниками техніки на кшталт Samsung і Panasonic, але жодного серійного приладу з новими звуками ще немає. І тут головна перепона не технічна, а інерційна: виробникам звук пищалки історично байдужий, а перепрошивати налагоджені виробничі процеси заради «приємнішого писку» — сумнівний пріоритет.

Утім, ідея лягає в помітний тренд: техніка дедалі більше конкурує не лише характеристиками, а й відчуттями від користування, а звук — його важлива частина. Досить згадати, як упізнаваними стали звукові логотипи Windows чи фірмові сигнали автомобілів. Якщо хтось із великих гравців вирішить зробити «приємне звучання» частиною свого бренду, дратівливе «пік-пік» на кухні цілком може стати пережитком минулого.