Hardnews

Рінат Ахметов почав виробляти переносні сховища для воєнних

14.09.2022
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Сталеливарний завод, що належить найбагатшій людині України Рінату Ахмедову, почав робити переносні військові сховища. Підприємство мільярдера постачає конструкції українським солдатам, повідомляє Bloomberg .

Йдеться про металеві капсули від компанії ТОВ «Метінвест холдинг», які виробляються на заводі в Запоріжжі . Після занурення на 1,5 метра під землю такі конструкції можуть витримати влучення 150-міліметрових снарядів. Сховища можуть стати укриттям під час атак, столовими чи польовими лазнями.

Вартість однієї капсули складає 200 тисяч гривень. Згідно з планами, підприємство вироблятимуть по 20 сховищ на місяць. Зараз компанія безкоштовно доставила 10 таких конструкцій військовим. Фінальний продукт можна постачати окремими частинами в 50 кілограм, завдяки чому транспортування не потребує великої бригади.

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14.09.2022
Менше хвилини
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