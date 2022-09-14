Рінат Ахметов почав виробляти переносні сховища для воєнних

Сталеливарний завод, що належить найбагатшій людині України Рінату Ахмедову, почав робити переносні військові сховища. Підприємство мільярдера постачає конструкції українським солдатам, повідомляє Bloomberg .





Йдеться про металеві капсули від компанії ТОВ «Метінвест холдинг», які виробляються на заводі в Запоріжжі . Після занурення на 1,5 метра під землю такі конструкції можуть витримати влучення 150-міліметрових снарядів. Сховища можуть стати укриттям під час атак, столовими чи польовими лазнями.

Вартість однієї капсули складає 200 тисяч гривень. Згідно з планами, підприємство вироблятимуть по 20 сховищ на місяць. Зараз компанія безкоштовно доставила 10 таких конструкцій військовим. Фінальний продукт можна постачати окремими частинами в 50 кілограм, завдяки чому транспортування не потребує великої бригади.