Hardnews

Стало відомо, чому небезпечно заряджати смартфон ночами

10.12.2021
Менше хвилини

Залишати смартфон на зарядці на ніч небезпечно, попередила маркетинг менеджер компанії Itel Світлана Мурєєва.


Вона зазначила, що на акумуляторі нічна зарядка ніяк не позначається – сучасні смартфони обладнані спеціальними мікросхемами, що регулюють подачу струму, а деякі моделі зупиняють процес заряджання та відновлюють його перед пробудженням користувача, щоб продовжити термін служби батареї.

Новини по темі

Однак через зарядку можливе коротке замикання – хоча пристрої в режимі очікування споживають мінімальну потужність, вона все ж таки є.

“Тому рекомендується користуватися оригінальними блоками живлення та кабелями та по можливості проводити підзарядку протягом дня”, – пояснила експерт

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
10.12.2021
Менше хвилини

Новини по темі

PinePhone Pro

Випущено Pro-версію відомого смартфону, який може виконувати роль системного блоку на базі Linux

10.12.2021

Українців попередили про шкоду частого виключання ПК

09.12.2021
Тім Кук Китай

Розкрито секретний договір між Китаєм та Apple на 275 мільярдів доларів

09.12.2021
Samsung Galaxy A52

Найкращі смартфони, що вийшли в 2021 році і на які вже сильно впала

09.12.2021
Back to top button