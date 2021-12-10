Стало відомо, чому небезпечно заряджати смартфон ночами
Залишати смартфон на зарядці на ніч небезпечно, попередила маркетинг менеджер компанії Itel Світлана Мурєєва.
Вона зазначила, що на акумуляторі нічна зарядка ніяк не позначається – сучасні смартфони обладнані спеціальними мікросхемами, що регулюють подачу струму, а деякі моделі зупиняють процес заряджання та відновлюють його перед пробудженням користувача, щоб продовжити термін служби батареї.
Однак через зарядку можливе коротке замикання – хоча пристрої в режимі очікування споживають мінімальну потужність, вона все ж таки є.
“Тому рекомендується користуватися оригінальними блоками живлення та кабелями та по можливості проводити підзарядку протягом дня”, – пояснила експерт
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