Xiaomi представила надбюджетний смарт-телевізор за 6000 гривень

Xiaomi Smart TV 5A отримав металевий корпус та тонкі рамки. Він пропонується у трьох варіаціях: 32 дюйми, 40 дюймів та 43 дюйми. Всі вони оснащені РК-панеллю зі світлодіодним підсвічуванням, частотою оновлення 60 Гц і кутом огляду 178 °.





Екран на найменшій моделі має роздільну здатність 1366 x 768 пікселів (HD), тоді як два інших варіанти можуть похвалитися роздільною здатністю FHD (1920 x 1080 пікселів).

Версії FHD оснащені чотириядерним процесором ARM Cortex-A55 у поєднанні з 1,5 ГБ оперативної пам’яті. Найбюджетніший варіант працює на базі чотириядерного процесора ARM Cortext-A35 у поєднанні з 1 ГБ оперативної пам’яті.

Всі вони мають 8 ГБ вбудованої пам’яті, завантажуються з Android TV 11 та мають підтримку PatchWall, а також Chromecast та Google Assistant. Джерело зазначає, що моделі поставляються з підтримкою всіх провідних потокових платформ, програми Mi Home і Miracast.

Що стосується підключень та додаткових опцій, новинки поставляються з дводіапазонним Wi-Fi та Bluetooth 5.0. Вони оснащені двома портами HDMI 2.0, двома USB, також є Ethernet, AV, оптичним портом та 3,5-мм роз’єм для навушників. Один із портів HDMI підтримує ALLM (автоматичний режим із малою затримкою) та ARC для пропуску Dolby Atmos.

32-дюймова версія поставляється з динаміками потужністю 20 Вт, а 40-дюймовий та 43-дюймовий варіанти – з 24 Вт. Усі три мають підтримку Dolby Audio.

В Індії продажі стартують 30 квітня за такими цінами:

32 дюйми – 202 долари;

40 дюймів – 300 доларів;

43 дюйми – 339 доларів.

Поки невідомо, коли новинки привезуть в Україну (і чи привезуть).