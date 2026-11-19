Компанія Samsung розробляє нове покоління телевізорів зі штучним інтелектом, які зможуть реагувати на поведінку глядачів. За інформацією південнокорейського видання Korea JoongAng Daily, пристрій із робочою назвою TV-I планують представити на виставці CES 2027, яка відбудеться 6–9 січня в Лас-Вегасі. Однією з головних особливостей стане автоматичне керування відтворенням відео залежно від присутності людини перед екраном.

Нова технологія використовуватиме алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання рухів та аналізу поведінки користувача. Наприклад, якщо глядач підведеться з дивана, щоб вийти з кімнати, телевізор самостійно поставить фільм на паузу. Коли людина повернеться на своє місце, відтворення автоматично продовжиться. Таким чином, користувачеві більше не доведеться постійно шукати пульт дистанційного керування.

Телевізор зможе розпізнавати одяг, предмети та місця у фільмах

Крім автоматичного керування відтворенням, Samsung планує розширити можливості пошуку інформації безпосередньо на телевізорі. Штучний інтелект аналізуватиме зображення та визначатиме об’єкти, які з’являються у фільмах і серіалах. Наприклад, глядач зможе дізнатися назву бренду одягу, який носить актор, або знайти інформацію про ресторан, показаний у певній сцені.

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Фактично йдеться про розвиток технології Click to Search, яка з’явилася в телевізорах Samsung у 2025 році. Вона вже дозволяє натиснути спеціальну кнопку на пульті та поставити запитання про те, що відбувається на екрані. Нова система має зробити пошук точнішим і тісніше інтегрувати його з іншими сервісами телевізора.

Окрему увагу виробник приділяє онлайн-покупкам. У США Samsung уже співпрацює з Amazon, пропонуючи інтерактивну рекламу в безкоштовному стримінговому сервісі Samsung TV Plus. Якщо під час перегляду з’являється реклама відповідного товару, користувач може додати його до кошика Amazon одним натисканням кнопки на пульті. У майбутньому розпізнавання предметів у відео потенційно дозволить розширити такі можливості за межі рекламних роликів.

Чи зможе Samsung стежити за користувачами

Попри цікаві можливості, нова технологія порушує питання конфіденційності. Наразі Samsung не пояснила, яким саме способом телевізор визначатиме присутність людини. Невідомо, чи використовуватиметься вбудована камера, спеціальні датчики руху або інші технології. Також немає інформації про те, чи оброблятимуться дані локально на пристрої, чи передаватимуться на сервери компанії.

Не уточнюється й сумісність автоматичної паузи зі сторонніми застосунками, зокрема YouTube, Netflix та іншими стримінговими платформами. Поки незрозуміло, чи функція працюватиме з будь-яким відеоконтентом, чи лише з окремими сервісами Samsung.

Розвиток таких можливостей відповідає стратегії компанії щодо збільшення доходів від цифрових сервісів. Samsung TV Plus уже має понад 100 мільйонів активних користувачів на місяць у всьому світі. Водночас аналітики TrendForce прогнозують скорочення світових постачань телевізорів на 0,8% за підсумками 2026 року, що посилює конкуренцію між виробниками.

Офіційного підтвердження презентації TV-I від Samsung поки немає. Також невідомо, чи стане технологія частиною нових моделей телевізорів 2027 року, чи згодом з’явиться на вже випущених пристроях через оновлення програмного забезпечення.