Українці найчастіше шукають ці десять професій на сайтах з роботою

OLX Робота провела опитування серед своїх користувачів, щоб дослідити стан і тенденції на ринку праці України у 2024 році.

Задоволеність та стабільність

Більше половини респондентів (60%) зазначили, що не планують змінювати роботу найближчим часом. Основні причини – задоволеність поточним графіком та бажання зберегти відчуття стабільності й безпеки, яке забезпечує робота.

Що важливо при виборі роботи?

Результати опитування показують, що українці при виборі роботи найбільше цінують рівень заробітної плати (85%). Інші ключові фактори включають можливість працювати віддалено (42%), близькість роботи до дому (41%), гнучкий графік (40%) та офіційне працевлаштування (35%). Окрім цього, респонденти також звертають увагу на такі аспекти, як наявність бронювання (19%), репутація компанії (18%) та соціальна позиція роботодавця (7%).

Виклики на ринку праці

Низька зарплата, обмежена кількість вакансій у галузі та регіоні, а також високі вимоги з боку роботодавців – це ті перешкоди, з якими найчастіше стикаються пошукачі роботи. Вакансії різноробочих, продавців, водіїв, вантажників, прибиральниць та охоронців залишаються найбільш популярними серед українців.

Популярні професії та регіональні відмінності

ТОП-10 професій за кількістю відгуків на одну вакансію включає менеджерів інтернет-магазинів, копірайтерів, операторів ПК, операторів чатів, контент-менеджерів, менеджерів по закупках, пакувальників, SMM-менеджерів, промоутерів та комплектувальників. Найбільше відгуків на вакансії отримують у Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Інклюзивність на ринку праці

Дослідження також виявило, що кількість вакансій на OLX Робота, орієнтованих на соціально-вразливі верстви населення, склала 107 063 за перше півріччя 2024 року. Ці вакансії на 65% частіше отримують відгуки, що свідчить про високий попит на інклюзивні умови праці. Найбільше таких пропозицій у роздрібній торгівлі, логістиці, виробництві та будівництві, причому найбільш активно такі вакансії розміщуються у Чернівецькій, Київській, Львівській та Тернопільській областях.