AMD і Intel припинили постачання процесорів до Росії

Про припинення постачання пише портал РБК, пославшись на свої джерела. Крім того, інформацію підтверджує представник Асоціації російських розробників та виробників електроніки. Представник Intel в Росії заявив наступне: «Компанія уважно стежить за ситуацією і забезпечує дотримання санкцій і правил експортного контролю, включаючи нові санкції, введені OFAC, і правила, видані BIS». В AMD від коментарів відмовилися.





Раніше США ухвалили санкції, у межах яких наклали обмеження на експорт технологічної продукції до РФ. Тепер американським компаніям необхідно отримувати спеціальну ліцензію від влади США на постачання продукції до Росії. Але таке схвалення даватиметься у виняткових випадках. Яких саме інформації немає.

Щодо споживчої електроніки, то поки вона під заборону не потрапила. Йдеться про заборону постачати продукцію компаніям та виробникам. Не виключено, що у майбутньому запровадять спеціальну експортну ліцензію, отримання якої забере місяці. Очікується, що через санкції ціни на іноземну електроніку зростуть на 30% або навіть вищі.

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