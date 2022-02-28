AMD і Intel припинили постачання процесорів до Росії
Повідомляється, що обидві компанії в усній формі вже повідомили російських виробників про таке рішення.
Про припинення постачання пише портал РБК, пославшись на свої джерела. Крім того, інформацію підтверджує представник Асоціації російських розробників та виробників електроніки. Представник Intel в Росії заявив наступне: «Компанія уважно стежить за ситуацією і забезпечує дотримання санкцій і правил експортного контролю, включаючи нові санкції, введені OFAC, і правила, видані BIS». В AMD від коментарів відмовилися.
Раніше США ухвалили санкції, у межах яких наклали обмеження на експорт технологічної продукції до РФ. Тепер американським компаніям необхідно отримувати спеціальну ліцензію від влади США на постачання продукції до Росії. Але таке схвалення даватиметься у виняткових випадках. Яких саме інформації немає.
Щодо споживчої електроніки, то поки вона під заборону не потрапила. Йдеться про заборону постачати продукцію компаніям та виробникам. Не виключено, що у майбутньому запровадять спеціальну експортну ліцензію, отримання якої забере місяці. Очікується, що через санкції ціни на іноземну електроніку зростуть на 30% або навіть вищі.