Не менше 4 Гб: українцям розповіли, як обрати достойний бюджетник

Для багатьох вибір бюджетного смартфона здається непосильним завданням, в якому неможливо розібратися самому. Через це вони ведуться на рекламу або приходять в магазин, звертаються до продавця-консультанта, який за підсумком впихає ширвжиток. Насправді ж є всього кілька критеріїв, що дозволяють відрізнити якісний недорогий апарат. Детальніше про них мова піде далі.





Процесор

Основний момент, на який варто звертати увагу. Смартфон зі слабким процесором буде постійно гальмувати і зависати. Отже, про комфортну експлуатацію не може бути й мови.

Серед бюджетних чіпсетів добре зарекомендували себе Snapdragon 660-й серії, а також чіпсети Mediatek Helio з приставкою G. Намагайтеся уникати пристроїв з іншими процесорами, тому що висока ймовірність, що вони будуть моторошно гальмувати.

Кількість оперативної пам’яті

Не здумайте в 2021 році купувати апарат, у якого менше 4 Гб оперативної пам’яті. З огляду на те, як багато пам’яті вимагають сучасні інтерфейси і додатки, такі смартфони будуть виснути, а додатки розвантажуватися з пам’яті при згортанні.

Розширення екрану

Не такий важливий момент, як попередні, але теж заслуговує на увагу. Радимо, купувати пристрої з FHD + розширенням дисплея. На таких екранах картинка виглядає чіткіше, а тому користуватися пристроєм куди приємніше, ніж моделлю з HD + панеллю, яка страждає від пікселізацією.

Ємність батареї

Якщо у гаджета батарея має ємність менше 4000 мАг – сміливо пропускайте його. Подібні пристрої здатні прожити до кінця дня, а з огляду на те, як багато на ринку телефонів з нормальними АКБ, купувати їх взагалі не має сенсу.

Версія операційної системи

Намагайтеся купувати смартфони, у яких найбільш свіжа версія ОС. В даному випадку це Android 11. Ці апарати довше залишатимуться актуальними і дозволять власнику насолодитися всіма сучасними фішками.

Android 10 теж згодиться, але тільки за умови, що всі інші перераховані вище характеристики у нього дуже вже круті.