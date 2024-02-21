PlayStation 5 Pro зможе запускати ігри в 4К за 120 кадрів на секунду

Стало відомо, що PlayStation 5 Pro буде представлено як пристрій із підтримкою 120 FPS і 4K-роздільною здатністю завдяки поліпшеним характеристикам і технології ШІ-масштабування.

Інсайдери розповіли, що одразу кілька анонімних джерел усередині компанії підтвердили, що майбутній апгрейд обладнання справді включатиме технологію масштабування з використанням штучного інтелекту, аналогічну NVIDIA DLSS.

Це, в поєднанні з поліпшеними характеристиками, дасть змогу Sony просувати PS5 Pro як пристрій із підтримкою роздільної здатності 4K і частотою 120 кадрів на секунду.

Зазначимо, що це не будуть справжні 4K – японська компанія не зазнає проблем з маркетингом, а тому дозволить собі трохи прикрасити дійсність. Втім, ми вже бачили подібні підхід за часів PS4 Pro.