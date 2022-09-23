В США пояснили, чому Україна так точно б’є комплексами HIMARS

Щоб перемогти у цій війні, недостатньо мати високоточну зброю, снаряди GMRLS, винищувачі F-16. У 21 сторіччі важливі актуальні розвіддані, швидка обробка інформації та супутники. Через них можна отримати знімки та визначити місця скупчення живої сили ворога, техніки, БК.

Безпілотні супутникові апарати зі штучним інтелектом — це одна з головних переваг ЗСУ. Інформаційні технології допомагають завдавати удари точно та ефективно. Таку думку висловлюють і колишні співробітники оборонного підприємства у США.

Те, як зараз на полі бою діє Україна — феноменальне видовище. Військові успішно поєднують воєнні та інформаційні технології. Колишній аналітик New America Кендіс Рондо відзначила декілька факторів, які допомогли переломити хід війни та успішно здійснити контрнаступ на Харківщині.

По-перше, це комплекси HIMARS. По-друге, супутникові технології. Як тільки їх почали використовувати, втрати РФ зросли. Вдалось знищити велику кількість складів БК та з ворожою технікою. При цьому не має необхідності заходити у тил ворога та додатково ризикувати життям українських військових.

Точні точкові удари ракетами AMG-88 можливі лише, якщо є актуальні координати. Ось тут вже супутники та дрони проявили себе у всій красі. Адже інформація, яку отримують ЗСУ — вся вона у режимі реального часу.

Якщо порівнювати, як швидко армія РФ та ЗСУ обробляють отримані розвіддані, то помітно, що Росія значно відстає у цьому. Можливим це стало завдяки компактним комерційним коптерам та Starlink. Через них здійснюється коригування вогню. Технологічна перевага сьогодні беззаперечно в України.

Супутниковий інтернет, малі, непомітні дрони у величезній кількості, високоточна зброя та власний супутник у розпорядженні. Також активно продовжують допомагати країні США та Великобританія, надавши доступ до своїх розвідданих. Україна бачить ворога, чує ворога і знищить його.