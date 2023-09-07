Суперфлагман HUAWEI Mate 60 Pro+ отримає 16 ГБ ОЗУ і коштуватиме понад $1200

З’являються перші подробиці про суперфлагманський смартфон Huawei Mate 60 Pro +.

Наприкінці серпня китайська компанія HUAWEI представила два смартфони з топової лінійки Mate 60. Мова йде про базовий Mate 60 і просунутий Mate 60 Pro. Але, як кажуть інсайдери, буде й третя версія суперфлагманський смартфон Mate 60 Pro+.

Сьогодні в мережі з’явилася інформація про конфігурацію пам’яті пристрою. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 16 ГБ. А ось ємність накопичувача дозволять вибрати між 512 ГБ або 1 ТБ.

Також називається стартовий цінник – від 8999 юанів (еквівалент 1231 долара або 1150 євро). Строки появи девайса, втім, не називаються.

Крім того, ресурс GSMArena пише, що HUAWEI готує дизайнерську версію Mate 60 RS Ultimate Design з унікальним корпусом з преміальних матеріалів.