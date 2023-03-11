Це треба робити щомісяця: українцям назвали спосіб прискорити смартфон

В інтерв’ю GSMinfo Ян Токарюк, експерт з інформаційної безпеки, поділився деякими порадами щодо оптимізації продуктивності мобільних пристроїв. За словами Токарюка, ключовим фактором, що впливає на швидкість роботи смартфона, є рівень вільної пам’яті. Він пояснив, що мобільні пристрої мають як внутрішню, так і зовнішню пам’ять, які відповідають за зберігання даних та підтримку багатозадачності.

Токарюк зазначив, що левову частку пам’яті на пристроях Android та iOS займає розділ “Інше”, де заховані системні та збережені файли, дані ігор та завантажений з Інтернету контент. Щоб збільшити обсяг вільної пам’яті, він рекомендував очищати кеш в налаштуваннях телефону та браузера не рідше одного разу на місяць.

Крім того, Токарюк порадив користувачам пам’ятати про вплив встановлених програм на швидкість роботи смартфона. Він порадив відключити автооновлення та закривати програми замість того, щоб згортати їх, що може невиправдано витрачати ресурси. Крім того, він рекомендував переносити фотографії та відео в хмару або комп’ютер, а також видаляти непотрібні файли, щоб оптимізувати продуктивність пристрою.

Нарешті, як останній засіб Токарюк запропонував виконати скидання налаштувань до заводських, щоб прискорити роботу смартфона. Однак він попередив, що цей крок призведе до видалення всіх даних на пристрої, тому користувачі повинні тимчасово перемістити важливі файли в інше місце.