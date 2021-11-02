Xiaomi готує смартфони Xiaomi 11i та 11i HyperCharge

Нещодавно в Китаї було представлено лінійку народних смартфонів Redmi Note 11, яка точно скоро вийде і на глобальному ринку. Через деякий час після анонсу польський ентузіаст, який спеціалізується на тестуванні та перекладі MIUI, виявив у вихідниках згадки деяких Xiaomi 11i та Xiaomi 11i HyperCharge для індійського ринку. Назва, звичайно ж, знайома, адже на глобальному ринку вже є Xiaomi 11i, який також продається під іменами Xiaomi Mi 11X Pro (Індія) та Redmi K40 Pro+ (Китай).





Спеціаліст, який покопав у документації, дійшов висновку, що смартфони стануть черговим ребрендингом для індійського ринку. Під новими іменами ховаються Redmi Note 11 Pro та Note 11 Pro+ відповідно. Ще заплутаніше стає від того, що базовий Redmi Note 11 з’явиться в Індії під назвою POCO M4 Pro. А ось ренбрендинги пристроїв для глобального ринку поки що не плануються.