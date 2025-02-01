NVIDIA GeForce RTX 5090 домінує в тестах ШІ DeepSeek R1, залишаючи AMD далеко позаду

NVIDIA опублікувала результати тестів своєї нової відеокарти GeForce RTX 5090 у моделі штучного інтелекту R1 від китайської компанії DeepSeek.

Раніше AMD також ділилася своїми результатами в R1, де її Radeon RX 7900 XTX показав себе досить добре. Проте, після оприлюднення даних від NVIDIA, результати AMD вже не виглядають настільки вражаючими.

У тестах Distill Qwen 7b та Distill Llama 8b, флагманська GeForce RTX 5090 досягає швидкості близько 200 токенів за секунду. Це майже вдвічі більше, ніж у Radeon RX 7900 XTX (близько 100 токенів за секунду). У тесті Distill Qwen 32b, GeForce RTX 5090 показує трохи більше 50 токенів за секунду.

Порівнюючи з попереднім поколінням, GeForce RTX 4090, перевага GeForce RTX 5090 не настільки значна. У Distill Qwen 7b та Distill Llama 8b, попередня модель досягає близько 150 токенів за секунду.