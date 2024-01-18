Samsung Galaxy S24 Ultra – смартфон, який отримає Android 21

Вчора, 17 січня, компанія Samsung провела масштабну презентацію, на якій офіційно представила флагманську серію Galaxy S24. У цій статті розповімо про топову модель лінійки – Galaxy S24 Ultra. Про молодші версії можна прочитати тут.

Samsung Galaxy S24 Ultra отримав флагманський 4-нм чіп Snapdragon 8 Gen 3, який забезпечує високу продуктивність і відповідає за функції штучного інтелекту завдяки своєму блоку NPU (нейропроцесору). Смартфон поставляється з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Серед ключових функцій ШІ можна виділити таке:

Коло для пошуку – можна обвести будь-який фрагмент зображення на екрані для пошуку об’єктів на фото; Живий переклад – перекладач у режимі реального часу на основі ШІ для усного та письмового перекладу контенту різними мовами;

Чат-помічник – миттєвий переклад і коригування текстових повідомлень;

Помічник під час запису голосу – перетворює записаний голос на текст, ідентифікуючи окремих людей, які говорять;

Домальовування фотографій за допомогою ШІ;

Уповільнення будь-якого відео шляхом домальовування кадрів за допомогою ШІ.

Окремо варто відзначити, що Samsung обіцяє 7 поколінь великих оновлень. Тобто, серія S24 вийшла з Android 14 і повинна отримати Android 21.

На відміну від торішньої моделі, екран Galaxy S24 Ultra став плоским. Девайс оснащений 6,8-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ (3120 x 1440 пікселів), змінною частотою оновлення від 1 до 120 Гц і піковою яскравістю в 2600 ніт. Крім того, він підтримує стилус S Pen, який захований у корпусі смартфона.

На задній панелі розташовані чотири камери: основна камера на 200 Мп, надширококутна на 12 Мп, перископ на 50 Мп з 5-кратним оптичним зумом і телевік на 10 Мп з 3-кратним оптичним наближенням. Роздільна здатність селфі-камери – 12 Мп.

Також Samsung Galaxy S24 Ultra оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт, бездротовою зарядкою і реверсивною бездротовою зарядкою.

Смартфон уже доступний для попереднього замовлення в багатьох країнах за ціною від $1299,99 за версію 12/256 ГБ, $1419,99 – за 12/512 ГБ і $1659,99 – за 12/1024 ГБ.