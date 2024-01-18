Samsung Galaxy S24 і Galaxy S24 Plus представлені офіційно

Разом із Galaxy S24 Ultra компанія Samsung представила і дві базові моделі серії – Galaxy S24 і Galaxy S24 Plus.

Головними відмінностями між звичайною і “Плюс”-версією є діагональ екрана і обсяг батареї. В іншому це два однакових пристрої. Galaxy S24 оснащений 6,2-дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2340 x 1080), а Galaxy S24+ – 6,7-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ (3120 x 1440). Обидві моделі пропонують пікову яскравість 2600 ніт і частоту оновлення від 1 до 120 Гц.

Грані в серії S24 стали плоскими, а рамка зроблена з алюмінію. На задній панелі розташовані три камери: основна на 50 Мп, надширококутна на 12 Мп і телеоб’єктив на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронтальної камери – 12 Мп.

Galaxy S24 і Galaxy S24+ поставляються з процесорами Exynos 2400 або Snapdragon 8 Gen 3 (залежить від регіону). Молодша модель доступна з 8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ вбудованої пам’яті, а “Плюс” – з 12 ГБ оперативки і 128/256 ГБ вбудованої пам’яті.

Також у звичайний S24 встановлено акумулятор ємністю 4000 мАг, а в S24+ – 4900 мАг. Обидві моделі пропонують швидку дротову зарядку, бездротову зарядку і реверсивну зарядку.

Крім того, всі пристрої серії S24 отримали наступний набір ШІ-функцій:

Коло для пошуку – можна обвести будь-який фрагмент зображення на екрані для пошуку об’єктів на фото; Живий переклад – перекладач у режимі реального часу на основі ШІ для усного та письмового перекладу контенту різними мовами;

Чат-помічник – миттєвий переклад і коригування текстових повідомлень;

Помічник під час запису голосу – перетворює записаний голос на текст, ідентифікуючи окремих людей, які говорять;

Домальовування фотографій за допомогою ШІ;

Уповільнення будь-якого відео шляхом домальовування кадрів за допомогою ШІ.

Samsung Galaxy S24 вже доступний у деяких країнах за ціною $799,99 за 8/128 ГБ, а Galaxy S24+ – від $999,99 за 12/128 ГБ.