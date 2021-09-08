Вийшов новий смартфон Redmi: 6000 мАг, стерео, FHD +, 90 Гц і камера на 50 МП

На ринок вийшов новий смартфон компанії Xiaomi. Це Redmi 10 Prime – найкраща модернізація «старшого» брата Redmi 10. Дебют новинки відбувся в Індії, причому в двох версіях.





Redmi 10 Prime пропонується в двох версіях, з пам’яттю 4/64 ГБ і 6/128 ГБ. Перша коштує 170 доларів, що становить близько 4500 грн, друга – 200 доларів, або близько 5300 гривень.

Телефон отримав діагональ 6,5 дюйма і IPS матрицю. Роздільна здатність дисплея FHD +, 2400 х 1080 пікселів при підвищеній частоті поновлення в 90 Гц. Екран захищений міцним склом Gorilla Glass 3, яке захистить апарат від тріщин при можливому падінні. По центру у верхній частині дисплея круглий виріз під фронтальну камеру, її роздільна здатність 8 МП.

Тильна камера складається з 4 датчиків. Головний – на 50 МП, тут є і надширококутний датчик на 8 МП та два датчика по 2 МП – макро і для визначення глибини.

Redmi 10 Prime

Апаратна частина частково збережена з версії Redmi 10. Працює смартфон на 12-нанометровій однокристальної системі MediaTek Helio G88. При цьому розробник заявив про можливість збільшення оперативної пам’яті на 2 ГБ шляхом створення спеціального віртуального розділу на смартфоні.

Ємність акумулятора вище середнього – 6000 мАг. Є швидка зарядка на 18 Вт і опція зворотної зарядки. Порт для зарядки – USB-C. Redmi 10 Prime може працювати в режимі очікування до 723 годин, в режимі прослуховування музики до 192 годин, а безперервне відео на ньому можна дивитися протягом доби.

Також телефон отримав ІЧ-порт, стереодинаміки і аудіороз’єм під навушники. Сканер відбитків розміщений на бічній грані.

Операційна система – ОС Android 11, яка працює в поєднанні з інтерфейсом MIUI 12.5.

Купити Redmi 10 Prime можна в трьох кольорах – чорний, білий або градієнтний синій.