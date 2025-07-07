Samsung і не снилося: Honor X70 отримає величезну батарею в тонкому корпусі

Один з китайських інсайдерів розкрив основні характеристики смартфона Honor X70. Судячи з витоку, головною перевагою пристрою стане акумулятор ємністю 8300 мАг в тонкому корпусі. Також оголошені розміри, модель процесора і характеристики екрану майбутньої новинки.



Інформацією поділився один з інсайдерів з Weibo з ніком Panda is very bald. За його словами, Honor X70 отримає акумулятор ємністю 8300 мАг з підтримкою швидкої 80-ватної зарядки. Також згадано бездротову зарядку, але тільки у версії на 512 ГБ. Ще є інформація про плоский 6,79-дюймовий екран з роздільною здатністю 1,5K. За продуктивність повинен відповідати процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, але обсяг ОЗУ не названо. Товщина гаджета складе — 7,7 мм, вага — 193 грами. Версія на 512 ГБ з бездротовою зарядкою може бути товстішою і важчою: 7,9 мм і 199 грамів відповідно. З кольорів згадані червоний, білий, зелений і чорний.

Honor X60 показали в жовтні, тому, ймовірно, X70 представлять теж восени.