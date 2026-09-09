Китай різко розширює секретну авіабазу в пустелі: там уже бачили новітні J-36 і J-50

Китай перетворює віддалений аеродром у пустельній частині Сіньцзяну на великий центр випробувань перспективної військової авіації. Нові супутникові знімки Planet Labs від 27 серпня показують чотири великі ангари, нові руліжні доріжки та іншу інфраструктуру.

База розташована неподалік полігону Лобнор, де Китай у 1964 році провів своє перше випробування ядерної зброї. Віддаленість від великих міст і цивільних авіамаршрутів робить це місце зручним для секретних льотних програм.

Ангари розраховані на дуже великі літаки

Особливу увагу привернули три нові ангари в південній частині бази. Кожен із них має приблизно 80 метрів завширшки та 40 метрів завдовжки.

Для порівняння, у таких спорудах без проблем може поміститися китайський стратегічний бомбардувальник H-6. Але аналітики припускають, що інфраструктуру будують насамперед із розрахунком на перспективні літаки, які зараз лише проходять випробування.

Серед нових об’єктів також помітні:

майже завершена руліжна доріжка паралельно основній смузі;

майданчик діаметром близько 120 метрів, який може використовуватися для випробування двигунів;

нові стоянки та ангари в північній частині;

ймовірні об’єкти для зберігання пального.

Це дозволить одночасно обслуговувати більше експериментальних машин і проводити польоти без постійного блокування головної злітної смуги. А вона тут незвичайно довга — близько 5 км.

Саме тут помітили J-36

Інтерес до бази різко зріс у 2025 році. У серпні супутник зафіксував тут великий безхвостий літак, неофіційно відомий як J-36. Через 17 днів на цьому самому аеродромі побачили другий перспективний китайський винищувач — J-XDS, який також називають J-50.

Обидві назви поки не підтверджені китайською владою. Західні аналітики умовно відносять ці машини до винищувачів шостого покоління, хоча їхні остаточні характеристики та навіть майбутнє серійного виробництва залишаються невідомими.

За оцінкою колишнього офіцера розвідки ВМС США Дж. Майкла Дама, лише за шість місяців до лютого 2026 року на базі додали близько 5 570 кв. м ангарних площ і понад 27 800 кв. м іншої інфраструктури. Фактично розміри комплексу за короткий час майже подвоїлися.

Аналітики не виключають, що в майбутньому Лобнор можуть використати й для випробувань перспективного стелс-бомбардувальника H-20. Однак підтверджень цього поки немає. Масштаби будівництва однозначно вказують лише на одне: Китай готується значно збільшити темпи випробувань своєї нової бойової авіації.