Названо найкращі смартфони травня вартістю до 12 тисяч гривень

Редакція порталу Gizchina склала список із п’яти найкращих смартфонів у травні, вартість яких не перевищує $300 (близько 12 тис. грн.).

Список відкриває субфлагманський смартфон Poco F4, який отримав чіп Snapdragon 870, 6,67-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ із частотою оновлення 120 Гц. У смартфоні встановлена ​​система з трьох камер: основний на 64 Мп, ультраширококутний на 8 Мп та макромодуля з роздільною здатністю 2 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує заряджання потужністю 67 Вт.

За ним слідує Vivo T2x на базі чіпсету MediaTek Dimensity 1300. Смартфон може похвалитися 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 144 Гц. На задній панелі Vivo T2x встановлена ​​основна камера на 50 Мп, доповнена макромодулем з роздільною здатністю 2 Мп. Великий акумулятор на 6000 мАг підтримує заряджання потужністю 44 Вт.

Також у списку опинився Realme 10 Pro+, оснащений чіпом MediaTek Dimensity 1080 та AMOLED-дисплеєм на 6,7 дюйма із закругленими гранями та частотою оновлення 120 Гц. Основний датчик на 108 Мп доповнюють 8-мегапіксельний ультраширококутний сенсор та макромодуль на 2 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг заряджається з потужністю до 67 Вт.

Також до списку потрапили бюджетний Poco X5 Pro 5G та Redmi Note 12 5G із чіпом Snapdragon 4 Gen 1.