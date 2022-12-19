Так виглядатиме OnePlus 11. Компанія підтвердила дизайн нового флагмана

Компанія OnePlus у соцмережі Weibo опублікувала тизер, який підтвердив зовнішній вигляд нового OnePlus 11. Усі витоки були правдиві, схоже на презентації китайцям залишиться лише назвати ціну флагмана – його характеристики вже давно розсекречені інсайдерами.

Характеристики OnePlus 11

Згадаймо специфікації нового «ванпласу». За продуктивність смартфона відповідатиме останній флагманський чіп від Qualcomm. Йдеться про Snapdragon 8 Gen 2, який у топовій конфігурації доповнюватиметься 16 ГБ пам’яті LPDDR5X, а для зберігання файлів користувач отримає 128, 256 або 512 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0.

Контент відображатиметься на вигнутому AMOLED-екрані діагоналлю 6.7 дюйма, з роздільною здатністю QHD+ та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц.

Комплект камер складатиметься з чотирьох модулів:

Основна: 50 МП Sony IMX890, PDAF, OIS;

Надширококутна: 48 МП;

Телефото: 32 МП, 2-кратний оптичний зум;

Селфі: 32 МП.

Відео OnePlus 11 може знімати в максимальній роздільній здатності [email protected] FPS.

Все це має живитися від батареї ємністю 5000 мАг, яка заряджається від комплектного адаптера на 100 Вт. Також заявлена ​​індуктивна зарядка потужністю 50 Вт, стереозвук та набір інтерфейсів:

Wi-Fi 6е;

Bluetooth 5.2;

NFC;

USB-C, OTG.

Зовнішній вигляд OnePlus 11

Щодо дизайну, офіційний профіль OnePlus у Weibo опублікував відеоролик, так званий тизер, який розкриває зовнішній вигляд флагмана.

Як бачите, підтвердилися витоки великого круглого блоку основної камери з логотипом Hasselblad. Крім того, тизер показує, що в смартфон повернеться повзунок перемикання режимів звуку, який був відсутній у попередньому поколінні.