Так виглядатиме OnePlus 11. Компанія підтвердила дизайн нового флагмана
Компанія OnePlus у соцмережі Weibo опублікувала тизер, який підтвердив зовнішній вигляд нового OnePlus 11. Усі витоки були правдиві, схоже на презентації китайцям залишиться лише назвати ціну флагмана – його характеристики вже давно розсекречені інсайдерами.
Характеристики OnePlus 11
Згадаймо специфікації нового «ванпласу». За продуктивність смартфона відповідатиме останній флагманський чіп від Qualcomm. Йдеться про Snapdragon 8 Gen 2, який у топовій конфігурації доповнюватиметься 16 ГБ пам’яті LPDDR5X, а для зберігання файлів користувач отримає 128, 256 або 512 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0.
Контент відображатиметься на вигнутому AMOLED-екрані діагоналлю 6.7 дюйма, з роздільною здатністю QHD+ та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц.
Комплект камер складатиметься з чотирьох модулів:
- Основна: 50 МП Sony IMX890, PDAF, OIS;
- Надширококутна: 48 МП;
- Телефото: 32 МП, 2-кратний оптичний зум;
- Селфі: 32 МП.
Відео OnePlus 11 може знімати в максимальній роздільній здатності [email protected] FPS.
Все це має живитися від батареї ємністю 5000 мАг, яка заряджається від комплектного адаптера на 100 Вт. Також заявлена індуктивна зарядка потужністю 50 Вт, стереозвук та набір інтерфейсів:
- Wi-Fi 6е;
- Bluetooth 5.2;
- NFC;
- USB-C, OTG.
Зовнішній вигляд OnePlus 11
Щодо дизайну, офіційний профіль OnePlus у Weibo опублікував відеоролик, так званий тизер, який розкриває зовнішній вигляд флагмана.
Як бачите, підтвердилися витоки великого круглого блоку основної камери з логотипом Hasselblad. Крім того, тизер показує, що в смартфон повернеться повзунок перемикання режимів звуку, який був відсутній у попередньому поколінні.
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