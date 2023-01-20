Oclean XS – зубна щітка, яка може замінити стоматолога

Усі знають, що за станом зубів та свіжістю дихання потрібно стежити регулярно. Від цього безпосередньо залежить загальне здоров’я, хоча багато хто навіть не підозрює, що чистять зуби неправильно. Розумна щітка Oclean XS допоможе вирішити це питання, виступаючи персональним стоматологом.

Компанія Oclean спеціалізується на догляді за ротовою порожниною. Бренд використовує спеціалізовані технології та пропонує розумні рішення – від звукових електричних зубних щіток та бездротового іригатора порожнини рота до стерилізаторів.

Oclean XS оснащується потужним безщітковим двигуном, здатним обертатися на швидкості до 80 000 обертів на хвилину. Щітка підтримує п’ять режимів потужності та дозволяє вручну регулювати інтенсивність відповідно до індивідуальних особливостей.

У моделі Oclean XS встановлені шестиосьовий гіроскоп та датчик тиску, які дозволяють щітці аналізувати чищення зубів. Якщо очищення проведено недостатньо ретельно, пристрій попередить про це і вкаже зону, якій потрібно приділити більше уваги. Вся ця інформація відображається на вбудованому кольоровому екрані, а ще більше подробиць можна побачити у фірмовому мобільному додатку.

Шум від щітки під час роботи не перевищує 45 дБ. Її корпус захищений від води за стандартом IPx7, тому її можна спокійно мити під краном. У комплекті пропонується магнітний утримувач для стіни. Вбудований акумулятор розрахований на 60 днів автономної роботи під час регулярного використання, а на поповнення енергії потрібно 3,5 години.

На період дії акції купити розумну щітку Oclean XS можна купити за $39, для цього потрібно використати промокод OCXS10.