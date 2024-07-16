HMD Skyline – смартфон у стилі Nokia Lumia 920

Компанія HMD Global готується представити свій новий смартфон – HMD Skyline.

Дизайн пристрою явно натхненний легендарною Nokia Lumia 920. Нещодавно в мережі з’явилися якісні фотографії новинки, завдяки витоку від бельгійського ритейлера.

HMD Skyline відрізняється прямокутними формами і помітними рамками, що нагадує фірмовий стиль Lumia. На задній панелі розташовані три камери і світлодіодний спалах. Смартфон буде доступний у рожевому і чорному кольорах.

Очікується, що смартфон отримає OLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Усередині пристрою буде встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, що забезпечує гідну продуктивність для середнього сегмента.

Основна камера смартфона матиме роздільну здатність 108 Мп, доповнена ультрашироким об’єктивом і макро- або датчиком глибини. Фронтальна камера отримає 32 Мп для якісних селфі.

HMD Skyline також оснастять акумулятором ємністю 4900 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. При цьому пристрій отримає захист від пилу і води за стандартом IP67, вбудований в екран сканер відбитків пальців і стереодинаміки.

Працювати HMD Skyline буде на Android 14.

Ціна новинки складе близько €520 за версію 8/256 ГБ. Анонс девайса очікується вже в липні.