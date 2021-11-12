Xiaomi продає круті смартфони та цікаві гаджети з великими знижками

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Смартфони зі знижкою

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro оснащується процесором Qualcomm Snapdragon 860. Це перейменована версія Snapdragon 855+, яка вийшла у 2019 році. SoC поставляється в парі з 6 або 8 ГБ ОЗП (LPDDR4X), а також 128 або 256 ГБ ПЗП (UFS 3.1).

Використовується дисплей IPS діагоналлю 6,67″ та частотою 120 Гц. Модулі квадро-камери складаються з сенсорів 48 + 8 + 2 + 2 Мпікс. Основний датчик Sony IMX582 зі світлосилою f/1.79. Далі йде ширококутна камера з кутом охоплення 119 градусів, макрокамера та сенсор глибини.

З оснащення згадаємо NFC, ІЧ-передавач, дактилоскопічний сенсор на боковому торці, слот для двох SIM або SIM + microSD. Корпус має захист IP54. Poco X3 Pro представлений у трьох кольорах – Phantom Black, Frost Blue та Metal Bronze.

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Xiaomi 11T

У Xiaomi 11T встановлений дисплей діагоналлю 6,67” типу AMOLED із частотою 120 Гц та підтримкою HDR+. Але тут немає підтримки Dolby Vision.

Xiaomi 11T отримав 6-нм чіп Dimensity 1200-Ultra замість Snapdragon 888 у Xiaomi 11T Pro. В обох використовується прошивка MIUI 12.5 та Android 11. Для звичайної версії доступна лише версія з 8 ГБ ОЗП. Накопичувачі можуть бути об’ємом 128 ГБ та 256 ГБ.

У плані зовнішнього вигляду в цілому між Xiaomi 11T та версією Pro теж жодних відмінностей немає. Сканер відбитків пальців розташований збоку, порт USB-C – на нижньому торці. Вага смарфтону – 203 гр.

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Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE є оновленою версією смартфона Mi 11 Lite 5G , який ми докладно розглядали раніше. У рамках ребрендингу з назви прибрали приставку “Mi”, а на зміну процесора Qualcomm Snapdragon 780G прийшов Snapdragon 778G, який дебютував наприкінці травня.

Смартфон отримав 6,55-дюймовий AMOLED-екран із 2400×1080 та частотою оновлення до 90 Гц. Селфі-камера на 20 Мпікс знаходиться не по центру, а зміщена убік. Для неї зробили виріз. Модулі основної камери мають таку конфігурацію:

Основна 64-мегапіксельна камера із широким кутом огляду. Виділена сріблястим кільцем. Встановлено великий (це добре) сенсор типорозміру 1/1,97”. Об’єктив зі світлосилою F:1,8. Оптичної стабілізації немає.

Додаткова 8-мегапіксельна ультраширококутна камера (ймовірно, сенсор Sony IMX355). Об’єктив зі світлосилою F:2,2. Окрема 5-мегапіксельна макрокамера.

У смартфоні Xiaomi Mi 11 Lite 5G чимала ставка робиться, у тому числі, на його зовнішність. Виробник постарався зробити його витонченим та легким. Корпус має товщину всього 6,8 мм і вагу 159 г. Для корпусу заявлено захист від пилу та бризок IP53.

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Інші гаджети

Redmi Buds 3 Pro

Redmi Buds 3 Pro оснащені 9 мм драйверами. Є підтримка Bluetooth 5.2, та система адаптивного шумоподавлення (ANC), що дозволяє знизити рівень шуму до 35 дБ. Крім того, Redmi AirDots 3 Pro отримали низьку затримку в 69 мс, керування жестами, можливість одночасного підключення двох пристроїв та розумне перемикання між ними. Музика може бути автоматично припинена, коли навушники виймаються з вух.

Корпус відповідає ступеню захисту IPX4, реалізовано підтримку бездротової зарядки Qi. При використанні зарядного футляра час роботи досягає 28 годин, без нього навушники розрядяться за 3 години під час розмови та за 6 годин під час прослуховування музики. Повна зарядка футляра займає близько 2,5 годин. Навушники заряджаються за одну годину. Кожен навушник важить близько 4,9 г, їх габарити становлять 25,4 х 20,3 х 21,3 мм. Чохол має габарити 65 х 48 х 26 при масі 55 г.

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Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Двигун Xiaomi Mi Electric Scooter потужністю 600 Вт здатний його розганяти до 25 км/год. За гальмування відповідає рекуперативна система E-ABS та дискове гальмо з парою колодок на задньому колесі.

Вага самокату складає всього 13,2 кг, при цьому він здатний подолати відстань 30 км на одному заряді. Максимальна вага користувача може досягати 100 кг.

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Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit

Комплектація набору Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit передбачає 24 біти з магнітним утримувачем.

Матеріал-легована сталь S2 з антикорозійною обробкою та твердістю 60 HRC, яка не дозволяє бітам пошкоджуватися в процесі роботи та продовжує термін служби набору. Комплект Mi Electric Refine Screwdriver включає насадки різного розміру типів PH, SL, H, P, W, Y та T.

Електродвигун Xiaomi Mijia Electric Precision Screwdriver Kit, яким обладнано автоматичну викрутку Mi Electric Refine Screwdriver, розкручує біту до 200 об/хв. Для виконання точних робіт, можна змінити момент, що крутить, рухаючи регулювальне кільце в діапазоні 0,2-0,5 Нм з максимальним показником на ручному режимі 3 Нм. Електродвигун вільно перемикається між режимами і оснащений тривісним механізмом, що самоблокується.

На одному заряді акумулятора ємністю 350 мАг можна закрутити або розкрутити 400 гвинтів. Заряджайте апарат за допомогою стандартного кабелю USB-Type C, від перегріву або перепадів у роботі акумулятор захищає система ECP.