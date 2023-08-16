Компанія OnePlus випустила бюджетний флагман із 1 ТБ пам’яті

Компанія OnePlus провела презентацію субфлагманського смартфона Ace 2 Pro, який отримав потужне залізо та рекордний обсяг пам’яті.

Смартфон отримав 6,74-дюймовий AMOLED-екран BOE Q9+ з 1,5K-роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц. Також заявлено частоту ШІМ 2160 Гц і пікову яскравість 1600 нит. Дисплей Ace 2 Pro має спеціальний чіп Pixelworks X7 для покращення якості зображення, а також покращену чуйність сенсора під час дощу. Однак, виробник не уточнив ступінь захищеності пристрою від води.

OnePlus Ace 2 Pro оснащується флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm , до 24 ГБ оперативної пам’яті та до 1 ТБ вбудованої пам’яті у максимальній модифікації.

Блок камер пристрою представлений трьома сенсорами: основним Sony IMX890 на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, 8-мегапіксельним ультраширококутним об’єктивом та датчиком глибини з роздільною здатністю 2 Мп. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 16 Мп.

Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 150 Вт. Для OnePlus Ace 2 Pro також заявлені стереодинаміки, NFC-модуль, перемикач режимів звуку та потужний вібромотор, як у флагмані OnePlus 11.

Вартість OnePlus Ace 2 Pro у Китаї починається від 3 тис. юанів (близько 9 тис. гривень.) за версію 12/256 ГБ і досягає 4 тис. юанів (близько 12 тис. гривень.) за версію 24/1024 ГБ. Новинка доступна у зеленому та сірому кольорах, а також у спеціальному виданні для фанатів гри Genshin Impact.