Розкрито головну особливість iPhone 16 Pro Max

Флагманські смартфони Apple 2024 будуть оснащені камерою нового покоління. Про це в обліковому записі на Weibo заявив авторитетний інсайдер Digital Chat Station.

За інформацією автора, iPhone 16 Pro Max, випуск якого, ймовірно, відбудеться восени 2024 року, вийде з перископічною камерою. Це дозволить значно покращити якість зуму на смартфоні. Фахівець назвав камеру-перископ головною особливістю девайсу.

Також автор зазначив, що новий апарат матиме камеру з фокусною відстанню понад 300 міліметрів. Для порівняння, актуальний флагман iPhone 14 Pro Max має камеру з фокусною відстанню 77 міліметрів. Крім того, iPhone 16 Pro Max отримає збільшений на 12 відсотків сенсор розміром 1/1,14 дюйми.

Журналісти видання GSM Arena наголосили , що перископічні камери часто використовуються при зйомці спорту та дикої природи, також їх можна застосовувати для портретної зйомки за умови, що фотограф знаходиться досить далеко від об’єкта.