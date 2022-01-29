Названо 10 найкращих смартфонів, які можна купити до 6000 гривень

Існує думка, що купувати в 2022 році смартфон дорожчий за 6 тисяч немає жодного сенсу, оскільки в цьому сегменті є багато дійсно збалансованих пристроїв з гарною камерою і продуктивністю, які не обтяжуючи кишеню справляються з абсолютно будь-якими завданнями.





На підтвердження цієї думки – складено рейтинг, у якому представлені найкращі телефони до 6000 гривень. Ми зібрали новинки з оптимальним співвідношенням ціни та якості, а чи раціонально переплачувати за дорожчі моделі, нехай кожен вирішує для себе сам.

Смартфони до 6000 грн. в 2022 році

№10 – Oppo A54

Ціна: 5999 грн.

Екран: 6.51 дюйми, IPS, HD+.

Процесор: MediaTek Helio P35;

Пам’ять: 4/64 ГБ; microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 13+2+2 МП; фронтальна 16 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 18 Вт, Type-C;

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків.

Відкриває топ суперечливий, але цікавий апарат від не дуже популярного у нас китайського бренду. Oppo A54 виконаний у стильному, але тактильно простенькому корпусі із пластику. Характеристики розраховані на базові завдання: процесор Helio P35 забезпечує жваву роботу системи та браузера, але в іграх він уже не боєць. Доступно дві зміни пам’яті: 4/64 і 4/128 ГБ, хоча при паритеті оперативної пам’яті переплачувати за старшу версію немає жодного сенсу.

З автономністю у Oppo A54 порядок, при інтенсивному використанні батарейка на 5000 мАг тримає два дні. Для зарядки використовується сучасний порт Type-C, а з урахуванням наявності у смартфоні NFC модуля для безконтактних платежів, невимогливим користувачам такого набору можливостей вистачить. Девайс збалансований, хоча за такі гроші є й цікавіші варіанти.

№9 – Motorola G9 Play

Ціна: очікується в продажі, вартість буде в межах 4300 грн.

Екран: 6,5 дюймів, IPS, HD+.

Процесор: Snapdragon 662;

Пам’ять: 4/64 ГБ; microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 48+2+2 МП; фронтальна 8 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 20 Вт, Type-C;

Особливості: NFC, 3.5 мм, сканер відбитків ззаду.

G9 Play – одна із базових моделей Motorola. Якщо ви вибираєте робочу конячку з великим дисплеєм, на неї безперечно варто звернути увагу. Козирів у смартфона багато: це акумулятор 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки та Type-C портом, місце під карту пам’яті, наявність NFC, практично чистий Android та своєчасні оновлення.

Гаджет отримав камеру зі світлосильним об’єктивом f/1.7, завдяки чому робить непогані фотографії за будь-яких умов освітлення. Серцем G9 Play є процесор Snapdragon 662, що дозволяє з відносним комфортом пограти в PUBG, CoD та інші популярні ігри. В цілому, на роль першого смартфона дитині, літнім родичам або просто робоча мобілка G9 Play підходить оптимально. Заслужене місце серед добрих телефонів до 6 тисяч гривень.

№8 – Nokia 5.4

Ціна: від 4699 грн.

Екран: 6.39 дюймів, IPS, HD+.

Процесор: Snapdragon 662;

Пам’ять: 6/64 ГБ; microSD до 512 ГБ (окремий слот);

Камера: основна 48+5+2+2 МП; фронтальна 16 МП;

Акумулятор: 4000 мАг, 10 Вт, Type-C;

Особливості: NFC, 3.5 мм, сканер відбитків ззаду.

За багатьма характеристиками 5.4 подібна до розглянутої раніше Motorola. Тут той же процесор Qualcomm і простенький дисплей з HD-роздільною здатністю, але пам’яті більше – за порівняні гроші можна взяти версію 6/64 ГБ. Також ця модель відрізняється більш сучасним дизайном з отвором під передню камеру.

Як і всі смартфони бренду, «п’ятірка» працює на чистій версії Android 11 – без реклами та встановлених програм. Апарат спритний і стабільний, до того ж він гарантовано отримає новий Android 12. Є всі корисні фішки: мініджек, окреме місце під карту пам’яті, NFC, спеціальна кнопка для виклику асистента Google. З мінусів лише відсутність підтримки діапазону Wi-Fi 5 ГГц та повільна зарядка, 10 Ват у 2022 році – це не серйозно.

№7 – Samsung Galaxy M12

Ціна: від 4999 грн.

Екран: 6.5 дюйми, IPS, 90 Гц, HD+;

Процесор: Exynos 850;

Пам’ять: 4/64 ГБ + microSD до 512 ГБ (окремий слот);

Камера: основна 48+5+2+2 МП; фронтальна 8 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 15 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків.

Щороку Samsung випускає близько десяти пристроїв у «народних» A та М-серіях. Топові моделі зазвичай наближаються за можливостями до флагманів, а ось бюджетники останнім часом стабільно дорожчають і не сказати, що стають дуже кращими.

M12 – найбільш збалансований девайс початкового рівня від корейців. Він не може похвалитися будь-якими визначними параметрами, тут не дуже сильний процесор, простенький корпус з пластику, і найпростіший IPS-екран. Але всі базові речі, які мають бути у якісного пристрою, у Galaxy є: це пам’ять, що розширюється, хороша автономність, пристойний динамік, підтримка безконтактної оплати. Також M12 підкуповує тривалим терміном підтримки – Samsung оновлює свої апарати цілих три роки. Тому якщо стоїть питання, який смартфон купити до 6 тисяч, щоб він залишався актуальним якомога довго – «галактика» підійде.

№6 – vivo Y31

Ціна: від 5999 грн.

Екран: 6.58 дюйми, IPS, FullHD+;

Процесор: Snapdragon 662;

Пам’ять: 4/64 ГБ + microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 48+2+2 МП; фронтальна 6 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 18 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків.

vivo Y31 – досить популярна модель, що вийшла на початку минулого року. З того часу вона суттєво подешевшала, і здебільшого навіть зараз не поступається конкурентам.

На відміну від попередніх телефонів, тут стоїть соковитий та яскравий дисплей з повноцінною FullHD+ роздільною здатністю. Корпус виготовлений з композиту, який замаскований під матове скло і дуже гарно переливається на сонці – виглядає і відчувається дорого. Автономність, ігрова продуктивність, швидкодія – все на хорошому середньому рівні. З коробки смарт працює на свіжому Android 11 з оболонкою Funtouch OS, яка дуже нагадує iOS в айфонах. Присутні грамотні інструкції для користувачів-початківців. Будь-які упередження про Vivo як «незрозумілий китайський бренд» Y31 з легкістю ламає.

№5 – POCO M3 Pro

Ціна: від 5999 грн.

Екран: 6.5 дюйми, IPS, 90 Гц, FullHD+;

Процесор: Mediatek Dimensity 700;

Пам’ять: 4/64 ГБ + microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 48+2+2 МП; фронтальна 8 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 18 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків, ІЧ-порт.

Poco – один із суббрендів Xiaomi, смартфони якого мають молодіжний дизайн, та пропонують хороше співвідношення характеристик за невисокої ціни. M3 Pro позиціонується як модель для геймерів: тут і потужний 5-нанометровий чіп Dimensity 700 і швидка пам’ять (LPDDR4x + UFS 2.2), і плавний 90-герцевий дисплей. Загалом, усе заточено на максимальну швидкодію для бюджетного сегменту.

В AnTuTu M3 Pro набирає майже 315 тис. балів, чого вистачає для запуску будь-яких сучасних ігор на середніх та високих налаштуваннях графіки. Є можливість користуватися безконтактною оплатою та хороші показники автономності. Вдень 48-мегапіксельний модуль робить непогані знімки, але при поганому освітленні якість фотографій залишає бажати кращого.

№4 – Realme Narzo 50a

Ціна: очікується в продажу, приблизно за 4350 грн.

Екран: 6.5 дюйми, IPS, HD+;

Процесор: Mediatek Helio G85;

Пам’ять: 4/64 ГБ + microSD до 512 ГБ (окремий слот);

Камера: основна 50+2+2 МП; фронтальна 8 МП;

Акумулятор: 6000 мАг, 18 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, сканер відбитків ззаду.

Своє місце у рейтингу смартфонів до 6000 гривень отримав і Realme Narzo 50a. Це робоча конячка для тих, кому потрібен девайс із потужним акумулятором. Батареї ємністю 6000 мАч вистачає на 2-3 дні використання телефону. Крім того, він підтримує реверсивну зарядку по дроту, тобто можна купити копійчаний OTG-перехідник та підживлювати від смарта інші гаджети, як від повербанку.

За характеристиками це також пристойний варіант. У нього величезний запас пам’яті – 128 ГБ (причому розширювані), є оплата NFC і яскравий екран, невисока роздільна здатність якого не позначається на якості картинки. Вирішальним фактором у порівнянні з Poco може стати оболонка Realme UI без реклами та вбудованого сміття, а також непогана камера на 50 мегапікселів, яка знімає помітно краще за конкурента. Але є і мінус – поки що Narzo 50a не представлений в Україні.

№3 – Redmi 10

Ціна: від 5200 грн.

Екран: 6.5 дюйми, IPS, 90 Гц, FullHD+;

Процесор: MediaTek Helio G88;

Пам’ять: 4/64 ГБ + microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 50+8+2+2 МП, передня 8 МП;

Акумулятор: 50 мАг, 18 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків, ІЧ-порт, стерео.

Redmi 10 – бюджетна модель від Xiaomi, представлена ​​у продажу в двох версіях: 4/64 та 4/128 ГБ. Купувати рекомендуємо базову, адже обсяг оперативної пам’яті скрізь однаковий, а сховище можна розширити за допомогою флешки.

Купивши його, ви отримаєте телефон із сучасним дизайном, автономний та спритний у роботі. З NFC для безконтактної оплати та обожнюваною багатьма MIUI, де багато фірмових фішок Xiaomi (ну і вбудованої реклами теж). Однак цього року китайці помітно заощадили: екран у Redmi 10 хоч і плавний, але тьмяний і з не кращими кутами огляду, а по камері він не сильно відірвався від представників серії дворічної давності. Тому в нашому топі апарат задовольняється лише третім місцем: є кращі смартфони до 6000 гривень – про них далі і поговоримо.

№2 – Infinix Note 10 Pro

Ціна: від 6299 грн.

Екран: 6.95 дюйми, IPS, 90 Гц, FullHD+;

Процесор: Mediatek Helio G95;

Пам’ять: 8/128 ГБ + microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 64+8+2+2 МП, передня 16 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 33 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків, стерео.

Якщо покупка девайсу в інтернеті вас не бентежить, пропонуємо дуже цікавий варіант. Це апарат від маловідомого в Україні бренду, який зараз робить те, чим прославилася Xiaomi – пропонує кращі характеристики за мінімальні гроші.

Infinix Note 10 Pro однозначно зайде аматорам великих смартфонів. У нього величезний 6.95-дюймовий екран з плавною частотою оновлення, на якому зручно дивитися відео та грати в ігри – все літає завдяки Helio G95 та 8 ГБ оперативної пам’яті. Є солідний акумулятор із швидкою зарядкою та повноцінний стереозвук. З плюсів також виділимо функцію прихованого запису дзвінків, яку зараз прибрали майже зі всіх смартфонів, та зручну оболонку XOS з можливістю видалення всіх непотрібних програм. Нарікання може спричинити хіба що невисокий запас яскравості екрану, в іншому за 6300 – вогонь.

№1 – Realme 8i

Ціна: від 5350 грн.

Екран: 6.6 дюйми, IPS, 120 Гц, FullHD+;

Процесор: Mediatek Helio G96;

Пам’ять: 4/64 ГБ + microSD до 512 ГБ (гібридний слот);

Камера: основна 50+2+2 МП; фронтальна 16 МП;

Акумулятор: 5000 мАг, 18 Вт, Type-C.

Особливості: NFC, 3.5 мм, бічний сканер відбитків.

Очолює топ смартфонів до 6000 гривень Realme 8i. Це найкраще, що можна купити за характеристиками у цьому ціновому сегменті. Девайс має безрамковий 120-герцевий IPS екран, потужний процесор Helio G96, який відмінно підходить для ігор, і батарею на 5000 мАч зі спритною 18-ватною зарядкою. На фоні конкурентів Realme виділяється гарною камерою – робочий модуль тут лише один, на 50-мегапікселів, але фотографує він дуже непогано як вдень, так і у вечірній час. Наявність NFC, зручний сканер пальців та трендовий дизайн також йдуть у скарбничку пристрою.

Сподіваємося, що ця добірка внесла ясність у питання, який телефон краще купити до 6000 гривень.

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