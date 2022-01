Огляд Uncharted: Legacy Of Thieves Collection на PS5: той самий льодяник в новій упаковці

Є дві очевидні причини, які пояснюють навіщо з’явилась оновлена колекція, але жодна з них не виправдовує її ціни, яка немало-небагато дотягує до ціни нового релізу. Uncharted 4 – це чудова гра, яку ми рекомендуємо всім, але технічно це покращена версія оригінальної гри для PlayStation 4, зміни в ній незначні, а багато інших ігор для PlayStation 4 отримали такі ж апдейти, але безкоштовно!





Тим не менш, Sony скоро збирається випустити фільм «Uncharted» з Томом Холландом, і тому, зі зрозумілих причин, компанія хоче показати цю серію в найкращому світлі. Крім того, для PlayStation 5 останнім часом вийшло не так багато ексклюзивів, і хтось у Sony, ймовірно, вирішив, що було б хорошою ідеєю оформити цей реліз як окремий продукт, а не простий апдейт.

За гру потрібно віддати 1299 гривень, але якщо ви вже раніше купили Uncharted 4, або The Lost Legacy, тоді обновитись можна в рази дешевше. «Який широкий і щедрий жест від Sony», – може подумати покупець, але Microsoft, наприклад, такі оновлення робить завжди безкоштовно, а Sony, мабуть, даремно привертає до цього факту стільки уваги.

Для гучного слова «колекція», яке втиснули у назву гри, реліз має дуже мало контенту, адже він включає тільки оригінальну Uncharted 4 2016 року і окреме доповнення The Lost Legacy, видане наступного року. Можливо, ви думали, що Sony могла додати наявну колекцію ігор з Натаном Дрейком, у якій є Uncharted 1, 2 і 3, але ні, не цього разу. Все, що Ви отримуєте – це одна повноцінна гра і одна додаткова пригода на сім ігрових годин, при чому нового контенту або колекційних особливостей ви тут не знайдете.

Якщо ви не знайомі з цією серією, Uncharted – це пригодницький бойовик від третьої особи, натхненний ідеями Tomb Raider, адже у всіх іграх серії є схоже поєднання механік: платформер, бої і перестрілки і вирішення головоломок. Хоча майстерність гравця і не буде зайвою, складних елементів тут нема, оскільки гра робить велику ставку на кінематографічну презентацію, а графіка тут з самого початку була настільки хороша, що навіть, якщо ви побачите ігровий процес оригінальної версії, ви будете впевнені, що гру запустили на PlayStation 5.

За шість років років графіку у новому релізі зробили ще кращою, але оригінал виглядав так добре не через якісь технічні особливості, а завдяки дуже детальному художньому дизайну і увазі до деталей, кращій постановці кадру і неперевершеному озвученню. Під час гри Uncharted 4 ви відчуваєте себе наче в кіно: майстерна суміш Індіани Джонса, Міцного Горішка та інших чудових бойовиків не дасть вам засумувати.

У середині гри є епізод, коли персонажі потрапляють на Мадагаскар, постановка якого настільки реальна, що інші розробники, напевне, плачуть в розпачі, дивлячись на цю красу. Враження підсилює також різноманіття дій, таких як лінійна автомобільна погоня, невелика частка відкритого світу і відмінна послідовність платформ-головоломок, встановлених на годинниковій вежі.

Враховуючи фундаментальну простоту сюжету (герой гри, Натан Дрейк – мисливець за скарбами і… так, він полює за скарбами), теоретично гра повинна тривати близько 15 годин, але через різні ситуації і виняткову презентацію гра триває довше, незважаючи на те, що кілька її розділів здаються трохи затягнутими.

В серії Uncharted головним героєм зазвичай є Натан Дрейк, але в доповненні The Lost Legacy основна увага приділяється його колезі – мисливиці за скарбами Хлої Фрейзер і антагоністці-найманці з Uncharted 4 Надін Росс. Обидва персонажі досить сильні, як і сам Натан, але, хоча гра і має захмарний бюджет, цілком очевидно, що розробники просто скопіювали багато елементів декорацій з Uncharted 4 і більш ранніх серій.

Залежно від вашої історії знайомства з цією серією, фінал у поїзді для вас буде або захоплюючим завершенням однієї з кращих ігор від Naughty Dog, або безсоромною копією майже ідентичного розділу з Uncharted 2. Яке б обурення не викликав другий варіант, The Lost Legacy залишається чудовою грою, тому зробіть невелику паузу, не грайте в неї відразу після Uncharted 4 або 2.

Цей ремастер виконали Iron Galaxy, хоча студія Naughty Dog також взяла участь в його підготовці. В грі є кілька режимів якості зображення і продуктивності: ви можете грати з зі стандартною частотою кадрів 60 fps, або увімкнути 4K і 30 fps, або в режимі підвищеної продуктивності Performance+ отримати 120 fps з розширенням 1080p.

Ремастер додає підтримку DualSense, швидкого завантаження і 3D-аудіо, але якщо в графіці і є які-небудь зміни, Sony про них не заявляла. Та й ви зміни навряд чи помітите, навіть якщо будете порівнювати картинку на двох екранах поруч.

Якщо ви не виявили проблеми з частотою кадрів в оригінальних релізах, можливо й не варто витрачати гроші на оновлення. Ситуація нагадує Super Mario 3D All-Stars, де також представлені популярні класичні ігри серії в цинічній і надмірно дорогій упаковці.

Не можна сказати, що Legacy Of Thieves Collection повторює цю ситуацію один в один, але слід відзначити той факт, що у гру не включений багатокористувацький режим, який був суттєвою і дуже приємною частиною оригінальної версії.

Якщо ви раніше не грали в Uncharted 4, ми дуже рекомендуємо вам цю гру, так як це одна з кращих ігор попереднього покоління, але ми радимо вам просто купити версію для PlayStation 4, оскільки вона дешевша і в ній є режим для кількох гравців. А пізніше ви самі вирішите, чи варто платити за оновлення.

Крім того, знаючи, що скоро вийде ремейк The Last Of Us, перспектива купівлі цього оновлення зовсім не радує. Проблема в тому, що графіка в іграх від Naughty Dog настільки хороша в своїх перших релізах, що на даний момент оновлювати гру і знову витрачати на неї час (при цьому ще й платити гроші) здається недоцільним.

Uncharted 4 – це фантастична гра, яка заслуговує на те, щоб пройти її кілька раз, але цей ремастер більше схожий на цинічну експлуатацію попередніх досягнень, ніж на чесний апгрейд.

Підсумок огляду гри Uncharted: Legacy Of Thieves Collection

Переваги: Ця гра – це ще одне свідчення того, що правильна презентація, чудові декорації і різноманіття ігрових механік можуть зробити конкуренцію майже будь-якій сучасній грі.

Недоліки: Жодне з оновлень не є суттєвим, тому плата навіть за апгрейд здається високою. Ще більше обурює повторне використання в The Lost Legacy старих декорацій. Нема режиму для кількох гравців.

Uncharted: Legacy Of Thieves Collection Наша оцінка - 79% 79 % Наша оцінка

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter