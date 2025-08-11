Ветеринар пояснив, які слова можуть подовжити життя кішці

Кожен, хто має вдома домашнього улюбленця, хотів би, щоб тваринка жила якомога довше. Виявляється, продовжити життя кішці може не лише правильний догляд, а навіть те, як ви з нею спілкуєтесь. Теплі слова, лагідний тон і регулярні погладжування здатні зробити кішку щасливішою, а щастя, як зазначають фахівці, безпосередньо впливає на тривалість життя домашніх улюбленців. Про це розповів ветеринар, наголосивши на важливості емоційного зв’язку між тваринами та їхніми власниками.

Що каже експерт?

За його словами, кішки чудово вловлюють інтонацію людського голосу. Якщо виникає потреба насварити улюбленця, це варто робити низьким, суворим та чітким тоном, не підвищуючи голос без потреби. При цьому зміст слів не має ключового значення, адже тварина реагує передусім на емоційну подачу.

Навпаки, у моменти, коли кішка поводиться добре або виконує бажані дії, важливо обов’язково похвалити її ніжним, доброзичливим голосом та супроводити це погладжуванням. Такий підхід допомагає сформувати у тварини чітке розуміння, які дії приносять схвалення, а які, ні.

“При цьому слова не важливі, можна хоч вірші читати. І навпаки, якщо ми чимось задоволені, треба обов’язково ласкавим голосом похвалити вихованця, погладити. Тоді він навчиться розуміти, що нам подобається, а що ні“, – зазначив експерт.

Додаткові правила правильного догляду

Окрім емоційної турботи, ветеринар нагадав і про базові правила догляду:

Раціон має бути стабільним, без частих змін, адже одноманітність у харчуванні позитивно впливає на травлення. Чистота є надзвичайно важливою для цих тварин. Лоток необхідно очищати щодня, а місця відпочинку регулярно прибирати. Ігри та активність допомагають підтримувати нормальну вагу та знижують ризик розвитку хронічних хвороб. Регулярні огляди у ветеринара дають змогу виявити можливі проблеми на ранніх стадіях

Отже, прості ласкаві слова у поєднанні з належним доглядом, можуть стати дієвим способом продовжити життя вашому пухнастому другу.