Штрафы за нарушение ПДД нужно платить по-новому: готовится законопроект

В Украине планируется пересмотреть правила уплаты штрафов за нарушение безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме. Правительственный законопроект №13614, опубликованный на сайте Верховной Рады, предусматривает увеличение срока добровольной оплаты с 10 до 15 дней, а период принудительного исполнения определения с 30 дней до трех месяцев.

“Проект Закона обеспечит достижение целей применения административного взыскания, неотвратимости наказания за административные правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, реализацию критерия разумности сроков, определенных в Кодексе Украины об административных правонарушениях”, — отмечается в пояснительной записке.

Почему предлагают изменить сроки оплаты?

Сейчас водители часто сталкиваются с проблемой, когда из-за незначительной просрочки приходится платить двойную сумму штрафа. Это, в свою очередь, увеличивает количество обжалований в судах и создает дополнительную нагрузку на судебную систему.

Авторы законопроекта подчеркивают:

Нередки случаи незначительной просрочки. Просрочка автоматически влечет удвоение штрафа. В результате растет количество обжалуемых постановлений.

“Исходя из этого, у правонарушителя крайне короткий срок для уплаты штрафа по постановлению”, — объясняют авторы документа.

По действующим правилам, отсчет времени на уплату штрафа начинается с момента вступления постановления в законную силу, то есть после его вручения или получения уведомления о вручении. Если водитель не успевает уложиться в 10 дней, он вынужден платить вдвое больше.

Предложенные изменения, как считают в Кабмине, должны устранить эту правовую коллизию и сделать более справедливым наказание. Кроме того, это будет означать, что водитель никак не сможет игнорировать штраф, а такие случаи тоже все чаще случаются.