Штрафи за порушення ПДР потрібно сплачувати по-новому: готується законопроєкт

В Україні планують переглянути правила сплати штрафів за порушення безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі. Урядовий законопроєкт №13614, опублікований на сайті Верховної Ради, передбачає збільшення терміну добровільної оплати з 10 до 15 днів, а період примусового виконання ухвали з 30 днів до трьох місяців.

“Проект Закону забезпечить досягнення мети застосування адміністративного стягнення, невідворотності покарання за адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, реалізацію критерію розумності термінів, визначених у Кодексі України про адміністративні правопорушення“, – зазначається у пояснювальній записці.

Чому пропонують змінити строки оплати?

Зараз водії часто стикаються з проблемою, коли через незначне прострочення доводиться сплачувати подвійну суму штрафу. Це, своєю чергою, збільшує кількість оскаржень у судах і створює додаткове навантаження на судову систему.

Автори законопроєкту наголошують:

Непоодинокими є випадки незначного прострочення. Прострочення автоматично тягне подвоєння штрафу. У результаті зростає кількість постанов, що оскаржуються.

“Виходячи з цього, правопорушник має вкрай короткий термін для сплати штрафу за постановою“, — пояснюють автори документа.

За чинними правилами, відлік часу на сплату штрафу починається з моменту набрання постановою законної сили, тобто після її вручення або отримання повідомлення про вручення. Якщо водій не встигає вкластися у 10 днів, він змушений платити вдвічі більше.

Запропоновані зміни, як вважають у Кабміні, мають усунути цю правову колізію та зробити покарання більш справедливим. Окрім цього це означатиме, що водій ніяким чином не зможе ігнорувати штраф, а такі випадки теж дедалі частіше трапляються.