Названо кращі мобільні програми, які дозволять відстежити дитину за телефоном

Щоб мати можливість відстежувати місце розташування дитини, батькам необов’язково купувати хитромудрі девайси. Для цього достатньо встановити мобільний додаток. Ми розповімо про найпопулярніші програми, з якими ви точно знатимете, де знаходиться ваш малюк.





Найчастіше діти не цінують турботу, якою їх оточують батьки, а тому часто навіть не спроможні попередити, що затримуються на навчанні або в спортивній секції. Дорослим у такій ситуації доводиться переживати, як би з їхнім чадом нічого не сталося.

Уникнути подібних занепокоєнь досить просто, якщо скористатися однією з програм для відстеження дітей, доступних у величезній кількості як Google Play, так і в AppStore.

mSpy

Мобільний шпигун – один з найбільш зручних інструментів для відстеження розташування мобільного девайсу. На відміну від інших подібних програм на базі iOS, вам не доведеться «зламувати» пристрій, який вас цікавить, для отримання адміністративного доступу до файлової системи гаджета. Все, що від вас потрібно, – це встановити mSpy на смартфон або планшет вашої дитини і зайти в його обліковий запис сервісу iCloud.

Серед можливостей застосування:

Відстеження місцезнаходження пристрою члена сім’ї в реальному часі на детальній карті.

Перегляд історії переміщень людини.

Створення віртуального кордону на карті. Якщо пристрій опиниться за його межами, mSpy надішле вам повідомлення.

Моніторинг вхідних та вихідних дзвінків.

Доступ до SMS та MMS користувача, його електронної пошти, мультимедіа файлів (фото, відео), історії браузера та календаря.

Доступ до соціальних мереж і месенджерів власника гаджета, включаючи WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook і навіть Tinder.

Функції батьківського контролю з можливістю вибирати, якими програмами користувач зможе користуватися, а якими – ні.

Примітно, що mSpy не створює іконок і піктограм, і споживає дуже мало енергії акумулятора, тому вашій дитині буде важче виявити його при моніторингу активності. Утиліта розповсюджується в базовій та преміальній версіях на офіційному сайті розробника. Там же можна спробувати демо-версію програми, щоб ознайомитися з інтерфейсами та всіма можливостями mSpy.

LOCALIZE.MOBI

Localize – особливий онлайн-сервіс для відстеження телефону. Скориставшись його послугами, користувач зможе легко визначити місце розташування члена сім’ї у будь-якій точці світу. Вам не доведеться отримувати права доступу до смартфона дитини і будь-що встановлювати на свій або його пристрій – досить просто ввести номер абонента у відповідний розділ на порталі Localize.mobi та дочекатися, поки сервіс надішле йому повідомлення про встановлення геолокації. Зміст SMS ви зможете відредагувати самостійно.

Серед можливостей сервісу:

Повна конфіденційність. Якщо ви не захочете, той, хто відстежується, не дізнається, що ви намагаєтеся його знайти.

Підходить для роботи з усіма мобільними операторами та моделями пристроїв із підключенням до Інтернету.

За допомогою Localize можна спробувати знайти втрачений смартфон.

Повністю русифікований, зрозумілий і простий інтерфейс на сервісі, що дозволяє встановити геолокацію буквально pа кілька кліків.

Можливість відслідковувати необмежену кількість пристроїв.

Сервіс Localize працює за передплатною моделлю. Щоб почати користуватися послугами онлайн-трекінгу, досить оплатити близько $0.89. Після внесення абонентської плати ви отримаєте доступ до відстеження будь-якої кількості гаджетів на 24 години. На офіційному сайті Localize.mobi ви знайдете докладний посібник з пошуку розташування смартфона та форму для цілодобового зв’язку зі службою підтримки на випадок, якщо у вас залишаться питання.

LOCATOR 24

Призначення цієї програми – встановлення місця розташування дитини або інших членів сім’ї на основі GPS та мобільної мережі. Почати ним користуватися дуже просто: пройдіть реєстрацію, додайте дитину або дорослу людину та створіть для неї унікальний код. Потім встановіть програму на інший телефон і зареєструйтесь із застосуванням коду.

Серед можливостей застосування:

Перегляд історії розташування членів сім’ї за останні 7 днів.

Повідомлення про те, що дитина або дорослий прийшов (залишив) задане місце.

Призначення маршруту для членів сім’ї.

Надсилання попередження про попадання в надзвичайну ситуацію.

Повідомлення про те, що в одного з членів сім’ї зник інтернет, залишилося менше 15% заряду акумулятора або про те, що він відключив доступ до свого місцезнаходження.

Спілкування між членами сім’ї.

За замовчуванням телефон отримує дані про розташування за допомогою GPS. Якщо ж він не може отримати сигнал від супутника, то бере інформацію від мереж, але в цьому випадку відомості будуть менш точними. Програма має високі оцінки на Google Play і понад 500 000 завантажень. Розповсюджується повністю безкоштовно, але на екрані регулярно з’являється реклама .

РОЗТАШУВАННЯ СІМ’Ї. ДЕ МОЇ ДІТИ? ДЕ МОЯ СІМ’Я

Ця програма має понад 5 000 000 інсталяцій з Google Play та високі оцінки. За допомогою технології GPS вона виконує такі завдання:

Визначення розташування дітей та дорослих на карті.

Повідомлення про те, що члени сім’ї знаходяться поблизу.

Історія переміщень протягом останніх 30 днів.

Повідомлення про прибуття дитини або дорослого у вказану точку.

Інформація про активність дітей та батьків.

Оповіщення про те, що дитина прийшла до школи або пішла з неї.

Попередження про низький заряд акумулятора.

Аналіз стилю водіння (інформації про час, витрачений на пробки та перевищення швидкості під час поїздки, різкі гальмування та прискорення тощо).

Додаток не можна встановити таємно – використовувати його можна лише за згодою іншої людини. Про те, що він працює, сповіщує повідомлення на екрані. Ділитись власним розташуванням можна лише всередині утиліти. Програма розповсюджується безкоштовно, але ви можете купити платну версію, яка розширює її функціонал.

ДЕ МОЇ ДІТИ

Програма «Де мої діти» бере під контроль не лише місцезнаходження дитини, а й рівень заряду акумулятора його смартфона – як тільки заряд батареї опиниться на низькому рівні, батько отримає сповіщення про це.

На що ще здатний додаток «Де мої діти»?

Прослуховування. Це унікальна функція, якою не може похвалитися жодна з аналогічних програм. Програма дозволяє батькові прослуховувати та записувати звук навколо телефону дитини без його відома. Функція особливо важлива для користувачів, чиї чада перебувають у неспокійному підлітковому віці.

Установка зон переміщень. Ця функція не є унікальною, але її цінність від цього не знижується. Батьки задають область, у якій дитина може вільно переміщатися. Як тільки малюк залишає зону, їм буде повідомлено про це.

Збереження історії пересування. Програма зберігає інформацію про те, де малюк бував останні 2 дні і надає її батькам на запит. Проаналізувавши ці відомості, дорослий може дійти невтішного висновку, де воліє перебувати дитина і з ким проводить велику кількість часу.

Програма «Де мої діти» має два режими – «Батько» і «Дитина», тому питання, як налаштувати програму, у користувача виникати не повинно. Перший режим дозволяє стежити за малюком через телефон, режим «Дитина» потрібний лише для підтвердження спостереження.

KID SECURITY

Kid security – це досить молода програма з високими оцінками від користувачів. Завдяки їй батьки зможуть відстежувати місцезнаходження дитини та дізнаватися, коли вона покинула школу, дитячий садок або секцію. Серед можливостей – контроль за станом акумулятора телефону малюка, можливість надіслати гучний виклик, якщо він не почув дзвінок, контроль за часом, проведеним в іграх чи соціальних мережах.

Інші корисні функції:

Прослуховування та запис навколишнього оточення.

Створення геозон.

Надсилання сигналу SOS. У цьому випадку на девайсі батька відразу відобразиться повідомлення з проханням про допомогу та координати дитини.

Користувачі зазначають, що утиліта працює точно: серйозних відхилень у місцезнаходженні немає.

Є й мінус – після закінчення пробного періоду доступними залишаються лише відстеження та чат. Всі інші опції працюють лише за наявності підписки. Запис оточення до підписки не входить – хвилини потрібно буде сплатити окремо.

ВІДСТЕЖЕННЯ ЗА НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ

Цей додаток не зовсім розрахований на формат «батько-дитина», але відмінно підійде і для цих цілей. Основна перевага – безкоштовне розповсюдження. Для використання програми достатньо встановити її на свій смартфон, зареєструватися за номером та надіслати запрошення на інший телефон. Далі залишається перейти за посиланням та встановити утиліту на другий пристрій. Знаючи, що на його смартфоні встановлено таку програму, дитина розумітиме, що батьки в курсі її розташування і можуть відстежувати її пересування. Утиліта не є шпигунською і, якщо ви поясните малюкові її необхідність, то жодних образ у нього не виникне.

Широкий функціонал тут не передбачений – ви бачите положення дитини або інших користувачів, підключених до облікового запису, їх пересування та можете контролювати рівень заряду батареї. Програма працює з будь-якими операторами, а кількість синхронізованих пристроїв усередині одного облікового запису нічим не обмежена.

FAMILY LOCATOR

Зрозуміти призначення програми легко за назвою. Це локатор для всієї сім’ї, що дозволяє організувати груповий чат зі списком спільних справ чи покупок. Наприклад, хтось шляхом додому не знайшов необхідний продукт і відзначив його як відсутній. Побачивши це, інші члени сім’ї можуть пошукати його в магазинах поблизу. Програма відображає положення всіх членів сім’ї на карті, дозволяє встановити геозони, вказує рівень заряду смартфонів. Можливості всіх користувачів тут рівноцінні – можна тимчасово відключити своє положення та дозвіл інших членів групи для цього не потрібний.

Програма повністю безкоштовна, але має і преміум підписку. У ній вам не набридатиме реклама, збільшиться час зберігання історії пересування, а також у список покупок і справ можна буде вносити більше позицій. Щоб зрозуміти, чи потрібен преміум обліковий запис, можна скористатися безкоштовним періодом на 7 днів.

LIFE360 – СІМЕЙНИЙ ЛОКАТОР

Автор Life360 Кріс Халлс не любить, коли його дітище називають трекінговим додатком і наполягає на тому, що розробив соціальну мережу для спілкування всередині сім’ї. Члени сімей, які користуються Life360, можуть дізнаватися про місцезнаходження один одного, але тільки із взаємного схвалення.

У плані функціоналу додаток Life360 випередив багатьох конкурентів і при цьому продовжує вдосконалюватися.

Ось що програма вміє вже зараз:

Завдяки функції «Вже вдома» Life360 попереджає, що один із членів сім’ї підходить до будинку. У користувача, який чекає на свою благовірну з роботи, буде кілька хвилин, щоб зробити невелике прибирання і приготувати легку вечерю.

Вбудований груповий чат Family Channel дозволяє членам сім’ї спілкуватися між собою абсолютно безкоштовно та з успіхом замінює сервіс СМС та популярні месенджери.

Додаток Life360 включає функцію «Паніка» – аналог тривожної кнопки. У разі використання цієї функції вся сім’я протягом кількох секунд виявиться сповіщеною про те, що один з її членів має проблеми. Важливо те, що працездатність функції “Паніка” не залежить від стану мобільного балансу – “оголосити тривогу” можна і з нулем на рахунку.

Програма здатна швидко інформувати користувачів про найближчі місця, де можна отримати допомогу при надзвичайних ситуаціях – лікарнях, відділках поліції. Власне, саме ця функція і замислювалася розробниками як основна – вони хотіли надати жертвам урагану «Катріна» ефективніший майданчик для комунікації, ніж запропонував уряд США.

Додаток Life360 є умовно безкоштовним – повну версію можна придбати за невелику суму. Проте вітчизняним користувачам робити це ні до чого: більшість платних функцій Life360 працює лише у США.

KIDCONTROL

Назва цієї програми добре описує суть його роботи. За допомогою цієї програми можна контролювати місцезнаходження своєї дитини. Затрималась вона в гостях у своїх друзів, перебуває ще на секції — ви точно знатимете про це ще до дзвінка сина чи доньки. У спеціальному розділі можна сформувати геозони. Якщо ваша дитина вийшла за їх межі, на смартфон надійде Push-повідомлення. Також у розробників є бот у Telegram, який теж сповіщає про подібні події – треба тільки не забути на нього підписатися.

За допомогою KidControl можна використовувати не лише GPS-чіп, вбудований у смартфон дитини. Ця програма дозволяє стежити навіть за станом акумулятора. Якщо дитина заявляє, що її смартфон ні на що не придатний, оскільки розряджається за три години, ви завжди можете перевірити ці слова віддалено. Інший важливим функцією є подача сигналу SOS. Якщо натиснути на відповідну кнопку, сигнал про допомогу отримають усі батьки та родичі, підключені до сервісу. При цьому відразу стає зрозуміло, де саме знаходиться людина, що подала сигнал тривоги, адже її місцезнаходження відображається на карті.

Програму можна завантажити як на Android, так і на iOS. Вона є дуже зручною, адже з її допомогою можна стежити не лише за дітьми, а й за рештою членів сім’ї, наприклад, за літніми родичами. Головне, щоб у людини був смартфон, на який встановлюється програма.

GOOGLE FAMILY LINK

Безкоштовна утиліта від Google дозволяє не тільки бачити де знаходиться дитина, але й повністю контролювати її смартфон – дозволяти або забороняти встановлення програм, дивитися які програми він використовує найчастіше і ставити на них обмеження. Також можна на якийсь час заблокувати гаджет.

Family Link – це програма для батьківського контролю. Розробник рекомендує використовувати її на пристроях дітей віком до 13 років, після цього віку компанія радить домовитися з дитиною про рівень контролю.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА GPS: KASPERSKY SAFEKIDS

Утиліта від Лабораторії Касперського пропонує користувачам широкі можливості, але в безкоштовній версії їх не дуже багато. Безкоштовно ви зможете контролювати встановлення додатків, блокувати небезпечні сайти та небажаний контент, ставити обмеження щодо часу використання девайсу та отримувати поради від професійного психолога.

Для отримання розширеного функціоналу потрібно оплатити підписку (є пробна версія на 7 днів). По ній ви зможете виставляти геозони та отримувати координати місцезнаходження дитини в режимі онлайн, встановлювати розклад на використання смартфона, бачити рівень заряду батареї, отримувати звіт про дії в інтернеті та соціальних мережах.

Варто зазначити, що ціна підписки тут досить доступна, а можливості програми повністю виправдовують витрати.

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