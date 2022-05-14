Творці Genshin Impact представили екшен Zenless Zone Zero

Студія HoYoverse, відома з хітової гри Genshin Impact, активно працює над новим проектом у жанрі action-RPG. Він отримав назву Zenless Zone Zero . 13 травня розробники презентували новинку, показали перші скріншоти та офіційний трейлер, а також запустили сайт, на якому можна зареєструватися.





HoYoverse не стали відходити від успішної концепції, тому їх новий тайтл теж виконаний в аніме стилістиці. Щоправда, у ньому дії відбувається не в такому райдужному світі, як Тейват, а у постапокаліптичному сеттингу – місті Новий Еріду. Суть геймплею залишиться тією ж – гравцеві доведеться подорожувати околицями і збирати різні предмети.

Zenless Zone Zero можна буде грати як поодинці, так і в кооперативі. Розробники обіцяють QTE-елементи, а також дуже видовищну бойову систему. Коли її можна буде випробувати — поки що не ясно, оскільки офіційної дати виходу ще немає. Проте, вже відомо, що гра вийде на ПК та телефонах під керуванням Android та iOS. На консолях реліз також відбудеться, але пізніше.

Прикріплюємо посилання на сайт гри, якщо раптом ви захотіли зареєструватися, щоб бути серед перших гравців.