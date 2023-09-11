З’явився список смартфонів Xiaomi, які скоро отримають MIUI 15

Ентузіасти роздобули й опублікували повний список смартфонів і планшетів Xiaomi, Redmi і Poco, які незабаром отримають нову прошивку – MIUI 15. Моделі пристроїв перерахував портал XiaomiUI.

У список потрапили 39 гаджетів Xiaomi, 28 пристроїв Redmi і 16 смартфонів Poco. Найстарішими девайсами Xiaomi, яким пророкують оновлення, стали смартфони із серій Xiaomi 11 Ultra, Mi 11 і 11i, а також планшети Xiaomi Pad 5 і 5 Pro. У Redmi – серії смартфонів K40, Note 10 5G, Note 10S, а також планшети Redmi Pad і Redmi Pad SE. У Poco – серія M4, а також моделі X4 Pro 5G і X4.

За даними XiaomiUI, флагмани Xiaomi і Poco почнуть отримувати оновлення вже у 2023 році. Чим молодша і дешевша модель, тим пізніше очікується отримання прошивки. Про терміни отримання апдейта для пристроїв Redmi інформації немає, однак у XiaomiUI вважають, що насамперед оновлення надійдуть на китайські версії смартфонів і планшетів.

Очікується, що Xiaomi почне поширювати MIUI 15 вже в листопаді 2023 року. Редакція XiaomiUI впевнена в точності опублікованого списку на 99%.