Google впроваджує захист від дипфейк-дзвінків на Android

Зі стрімким розвитком нейромереж почастішали випадки шахрайства з використанням технології спуфінгу, коли зловмисники копіюють голоси родичів або друзів потенційної жертви під час телефонної розмови. Щоб ефективно протидіяти цій загрозі, компанія Google найближчим часом інтегрує в операційну систему Android спеціальний інструмент для блокування шкідливих викликів.

Нова функція під назвою Fake Call Detection стане доступною на смартфонах під управлінням Android 12 та новіших версій вже у червні. Після встановлення оновлення детектор активується автоматично та почне відстежувати будь-які спроби підробки контактів із телефонної книги користувача.

Важливо зазначити, що цей інструмент не аналізує сам голос на предмет штучної генерації. Натомість він перевіряє шифрування сигналу, яке є характерним для виклику від доданого контакту через стандартний додаток для дзвінків від Google. Якщо система виявляє, що смартфон справжнього співрозмовника в цей момент не перебуває в режимі виклику, пристрій потенційної жертви видає звуковий сигнал тривоги та починає вібрувати, а на екрані з’являється попередження про ймовірний обман.

Технологія базується на використанні відкритого стандарту обміну повідомленнями Rich Communication Services (RCS). Інноваційний захист функціонуватиме виключно на тих Android-пристроях, де встановлені фірмові додатки «Телефон», «Контакти» та «Повідомлення» від Google.