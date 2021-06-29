Microsoft офіційно дозволила завантажити Windows 11

Корпорація Microsoft офіційно випустила першу бета-версію Windows 11, яку можуть встановити учасники програми тестування.





У ній вже можна побачити чимало нововведень, про які йшлося на презентації – розташоване посередині меню “Пуск”, віджети, оформлення вікон, звуки, візуальні теми і так далі.

Частина нововведень додана не була – наприклад, деякі системні програми залишилися старими, їх додадуть на більш пізніх етапах тестування. Відсутня і можливість установки і запуску Android-додатків.

У Microsoft підкреслюють, що встановлювати ранню збірку Windows 11 на комп’ютери, що використовуються для роботи, вкрай не рекомендується через можливу нестабільної роботи.

Щоб завантажити Windows 11, потрібно приєднатися до інсайдерської програмі, а потім в меню “Налаштування – Оновлення та безпека – програма попередньої оцінки Windows” вибрати пункт “Почати роботу”. На наступному етапі знадобиться увійти в обліковий запис Microsoft і активувати Dev Channel, пише The Verge .