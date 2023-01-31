Xiaomi назвала 24 смартфони, які скоро оновляться до MIUI 14

Наприкінці минулого року Xiaomi почала переводити свої смартфони на прошивку MIUI 14. Трохи більше місяця знадобилося китайцям, щоб упоратися з першою хвилею оновлень, куди увійшли в основному флагманські пристрої. Сьогодні на сайті був опублікований список другої хвилі – 25 моделей Xiaomi та Redmi з різних цінових категорій. Усі вони отримають апдейт до кінця березня.

Xiaomi : Mix 4, 12X, 11 Ultra, 11 Pro, 11, 11 Youth Vitality Edition, 10S, Civi 1S, Civi2

Redmi : K40 Pro, K40S, K40, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 5G, Note 12 Discovery Edition, Note 12 Trend Edition, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, Note 11E, K40 Gaming Enhanced Edition, Note , Note11 Pro, Note11 Pro+

Прошивка буде заснована на Android 13 для нових моделей, або на 12 версії ОС для більш старих пристроїв.

Крім того, Xiaomi опублікувала окремий графік оновлення для планшетів. Згідно з ним Xiaom Pad 5, 5 Pro, 5 Pro 5G, 5 Pro 12.4 та Redmi Pad отримають фінальну версію MIUI 14 до кінця квітня. Мова йде про моделі для китайського ринку – апдейти для глобальних пристроїв можуть вийти з деякою затримкою.