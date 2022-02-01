Softnews

Microsoft просить користувачів Windows рідше вимикати ПК

01.02.2022
1 хвилина на прочитання
Windows 11

Microsoft у своєму блозі опублікувала інформацію про те, як забезпечити безпроблемну роботу комп’ютерів на Windows. За рекомендаціями компанії, для стабільності та встановлення всіх потрібних оновлень користувачам потрібно залишати ПК у мережі довше, ніж вони роблять це регулярно.


Якщо ПК або ноутбук пов’язаний з інтернетом не менше 2 годин поспіль, цього вистачить для гарантованого підключення до серверів Windows Update, що дозволить своєчасно отримувати оновлення, що усувають вразливості та недоробки ОС. Великі апдейти вимагають більше часу, тому іноді розумно залишати комп’ютер включеним на 8 і більше годин, навіть якщо ви не сидите за ним так довго.

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Також для коректної установки оновлень може знадобитися зміна настройок живлення ПК. Корпоративні користувачі повинні вибирати базовий план оновлення, а на домашніх машинах рекомендується відмовитися від сплячого режиму та глибокого сну, якщо планується встановлення останнього патчу.

Як підрахували в Microsoft, приблизно 50% комп’ютерів, на яких встановлена ​​Windows 10, не дотягують до мінімального часу в мережі, який потрібен системним службам для встановлення оновлень. При цьому близько чверті пристроїв відстають від графіка оновлень більш ніж на два місяці, що може бути причиною багів та нестабільної роботи операційної системи. До того ж, такий стан справ серйозно підвищує ризик злому комп’ютера зловмисниками.

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01.02.2022
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