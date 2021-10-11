Softnews

Оновлення Android знову перетворює смартфони Xiaomi в цеглину

11.10.2021
1 хвилина на прочитання
xiaomi

Днями компанія Xiaomi почала глобальне оновлення своїх смартфонів до бета-версії MIUI на базі Android 12. Почалося оновлення з флагманських моделей Xiaomi 11, 11i, 11 Pro, 11 Ultra, а також Redmi K40 Pro і K40 Pro +. Однак власники цих пристроїв тепер скаржаться на серйозні проблеми.


Китайському виробникові знову не вдалося поширити апдейт без проблем. Прошивка, звичайно, позиціонується як стабільна, але її установка в ряді випадків перетворює пристрої в цеглу. На щастя, в фірмових сервісних центрах смартфони відновлюють, але ситуація все одно нагадує користувачам про ризики переходу на ранні версії прошивок.

Новини по темі

Схожі ситуації для Xiaomi, на жаль, не рідкість. Щось подібне сталося і цієї весни, коли була випущена найперша бета-версія Android 12 для тестерів. Тоді у багатьох користувачів смартфони відразу після установки нової операційної системи теж претворились у цеглину.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


11.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Як швидко почистити кеш і звільнити пам’ять на смартфонах Xiaomi

08.10.2021

У Telegram з’являться спонсоровані повідомлення

08.10.2021

Складено Топ-3 кращих безкоштовних антивіруси для смартфона в 2021 році

08.10.2021

Експерти розповіли, як легко очистити розділ “Інше” на смартфонах Xiaomi

08.10.2021
Back to top button