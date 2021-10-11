Оновлення Android знову перетворює смартфони Xiaomi в цеглину

Днями компанія Xiaomi почала глобальне оновлення своїх смартфонів до бета-версії MIUI на базі Android 12. Почалося оновлення з флагманських моделей Xiaomi 11, 11i, 11 Pro, 11 Ultra, а також Redmi K40 Pro і K40 Pro +. Однак власники цих пристроїв тепер скаржаться на серйозні проблеми.





Китайському виробникові знову не вдалося поширити апдейт без проблем. Прошивка, звичайно, позиціонується як стабільна, але її установка в ряді випадків перетворює пристрої в цеглу. На щастя, в фірмових сервісних центрах смартфони відновлюють, але ситуація все одно нагадує користувачам про ризики переходу на ранні версії прошивок.

Схожі ситуації для Xiaomi, на жаль, не рідкість. Щось подібне сталося і цієї весни, коли була випущена найперша бета-версія Android 12 для тестерів. Тоді у багатьох користувачів смартфони відразу після установки нової операційної системи теж претворились у цеглину.