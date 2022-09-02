Збій у Ощадбанку: в українців проблеми з картками та мобільним додатком

З неприємним сюрпризом зіткнулися клієнти «Ощадбанку» на початку вересня 2022 року. Спочатку трапилися збої у роботі мобільного додатка, а пізніше припинила працювати система безготівкових платежів та переказів.





Українців обурив той факт, що у банку не одразу відреагували на скарги. Офіційні звернення клієнтів до служби підтримки є на офіційному аккаунті банка у Facebook.

Цьому державному банкові у 2022 році тотально не щастить. Спочатку війни він став найзбитковішим. У його відділеннях на окупованій Херсонщині окупанти та мародери викрали мільйони гривень готівки зі сховищ. Тепер клієнти нарікають на часті помилки у роботі онлайн-сервісу.

Додаток та грошові перекази не були доступними для українців протягом всього дня. Люди скаржились на те, що не можуть оплатити покупки, переказати готівку із картки на картку, сплатити рахунки. Але здійснити необхідні операції із фінансами можна було у будь-якому відділені.

Що це було: оновлення програми чи системний збій через хакерів

Спочатку поширилися чутки, що додаток перестав працювати через хакерську атаку. Армія РФ веде війну не лише на полі бою, а й пропагандистську, інформаційну. Атаки державних урядових сайтів, банків спрямованні на те, щоб люди нервували, переживали та почали критикувати дії Верховної Ради.

Пресслужба «Ощадбанк» дала офіційне пояснення та перепросила за спричинені незручності. Як виявилось, такі проблеми можуть виникати після оновлення системи. У більшості випадків клієнти не відчувають жодних незручностей, адже процес займає мало часу, проходить дуже швидко. Цього разу оновлення проходило повільніше, ніш зазвичай. Тому усі сервіси були тимчасово недоступні.