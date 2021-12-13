PUBG на ПК та консолях стане безкоштовним: але є нюанс
Творець культової PUBG: Battlegrounds, компанія Krafton заявила, що з 12 січня 2022 гра переходить на модель free-to-play, причому як на ПК, так і на консолях. Що це означає для користувача?
Тепер будь-хто зможе пограти в PUBG без необхідності купувати саму гру, яка з моменту виходу в 2017 році поширювалася за 29,99 $. Однак функціонал ftp-версії буде обмежений, безкоштовні гравці не отримають доступу до рейтингових ігор. Щоб зняти обмеження, розробники запустять преміум-аккаунт Battlegrounds Plus, який доведеться купувати, якщо хочеться серйозно змагатися в PUBG.
Коштувати Plus-аккаунт буде 13 доларів, заплатити їх доведеться всього раз, після чого гравець отримає:
- рейтинговий режим;
- бонусні 1300 G-COIN;
- досвід для «Майстерності виживання», буст + 100%;
- вкладка “Кар’єра – Медалі”;
- доступ до кастомних матчів;
- внутрішньоігрові предмети, зокрема «Камуфляжний сет капітана».
Для тих, хто вже купив PUBG, оновлення до Plus-аккаунта відбудеться автоматично, до того ж, старі гравці отримають низку додаткових косметичних предметів. Нагадаємо, що PUBG вийшов у 2017 році, поклав основу новому ігровому жанру – «королівська битва» і розійшовся за цей час тиражем 75 мільйонів копій.
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