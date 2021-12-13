PUBG на ПК та консолях стане безкоштовним: але є нюанс

Творець культової PUBG: Battlegrounds, компанія Krafton заявила, що з 12 січня 2022 гра переходить на модель free-to-play, причому як на ПК, так і на консолях. Що це означає для користувача?





Тепер будь-хто зможе пограти в PUBG без необхідності купувати саму гру, яка з моменту виходу в 2017 році поширювалася за 29,99 $. Однак функціонал ftp-версії буде обмежений, безкоштовні гравці не отримають доступу до рейтингових ігор. Щоб зняти обмеження, розробники запустять преміум-аккаунт Battlegrounds Plus, який доведеться купувати, якщо хочеться серйозно змагатися в PUBG.

Коштувати Plus-аккаунт буде 13 доларів, заплатити їх доведеться всього раз, після чого гравець отримає:

рейтинговий режим;

бонусні 1300 G-COIN;

досвід для «Майстерності виживання», буст + 100%;

вкладка “Кар’єра – Медалі”;

доступ до кастомних матчів;

внутрішньоігрові предмети, зокрема «Камуфляжний сет капітана».

Для тих, хто вже купив PUBG, оновлення до Plus-аккаунта відбудеться автоматично, до того ж, старі гравці отримають низку додаткових косметичних предметів. Нагадаємо, що PUBG вийшов у 2017 році, поклав основу новому ігровому жанру – «королівська битва» і розійшовся за цей час тиражем 75 мільйонів копій.