Список смартфонів OnePlus, які отримають прошивку OxygenOS 13

Під кінець року відразу кілька вендорів смартфонів випустять нові версії своїх оболонок на базі Android 13. У тому числі і OnePlus, яка готується до релізу OxygenOS 13. Вже відомі пристрої бренду, які отримають оновлення.





За інформацією інсайдерів на апдейт можуть розраховувати власники наступних смартфонів:

OnePlus 10 Pro/10T/10R;

OnePlus 9/9 Pro/9RT/9R;

OnePlus 8/8 Pro/8T;

OnePlus Nord 2 / Nord 2T / Nord CE / Nord CE 2 / Nord CE 2 Lite.

Також було розкрито основні особливості нової версії прошивки. У ній з’являться нові віджети, а такі базові програми як «Годинник», «Будильник», «Нотатки», «Погода» та «Галерея» отримають перероблений інтерфейс. Редизайн торкнеться режиму Zen Mode та шторки повідомлень.

Дата виходу Oxygen OS 13 поки що під питанням, але розгортання почнеться не раніше релізу нового Android, який випустять у вересні 2022 року.