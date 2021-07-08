Названо 5 причин видалити Google Maps з смартфона

Через численні недоліки в програмі Google Maps деякі користувачі вважають, що вона приносить більше шкоди, ніж користі. Перерахуємо 5 причин видалити Google Карти з телефону, про які варто замислитися.





Постійне відстеження розташування

Дані про використання Google Карт регулярно записуються, хоч це і не більша загроза конфіденційності, ніж звичайний моніторинг інтернет-активності з боку інтернет-провайдерів. Основна проблема полягає не в цьому.

Робота Google Maps на смартфоні вимагає повідомлення місцеположення в Google навіть тоді, коли програма не запущена. Тому якщо користувач хоче відвідати будь-яке місце так, щоб про це ніхто не дізнався, йому доведеться примусово переривати роботу Google Карт або тимчасово видаляти програму.

Збереження хронології розташування

Якщо звичайне відстеження розташування зберігають тільки обмежені пересування користувача, то функція хронології зберігає куди більше інформації. При включеній “хронології розташування” переміщення користувача будуть зберігатися в системі протягом декількох років.

У разі злому телефону або витоку даних зловмисник отримає доступ до всіх місць і переміщень користувача.

Збереження всіх запитів користувача

Будь-які пошукові запити користувача автоматично зберігаються в базі даних. Виходячи з них вибирається таргетована реклама, що з’являється в браузері та інших додатках. Звичайно, повністю позбутися від реклами практично неможливо, але і збільшувати її обсяги сенсу немає.

Крім того, запити в Google Картах рідко можуть допомогти користувачеві отримати корисну рекламу. Замість цього сторінки в браузері заполонять банери, які пов’язані з одним скороминущим пошуковим запитом в навігаторі.

Неправильні маршрути і неточні карти

Величезна проблема Google Карт полягає в тому, що вони часто роблять помилки при побудові маршруту. Відсутність потрібних доріг, неправильне зазначення будівлі при пошуках потрібного будинку – часті випадки при використанні Google Maps.

Відомі випадки, коли користувачі цього додатка замість точки призначення заїжджали в глухий кут або виїжджали на неправильну дорогу, втрачали час і поверталися назад. Більшість малонаселених регіонів рідко перевіряються і коригуються, тому подорож по них може закінчитися проблемами.