Стартували продажі квитків на фестиваль гейм- та гік-культури – WEGAME 7.0
Поки ти насолоджуєшся мандаринами, переглядаєш улюблені новорічні фільми й апаєш ранг у «Доті», Smile-Expo відкриває продаж квитків на найбільш ламповий фестиваль гейм- та гік-культури – WEGAME 7.0!
- Івент відбудеться: 16-17 квітня 2022 р.
- Локація: Київ, МВЦ, Броварський проспект, 15.
Зустрічай нову версію WEGAME 7.0
Цього року на тебе чекає захід з абсолютно оновленими активностями. Організатори здивують, навіть не сумнівайся. Чого вартий лише зірковий гість фестивалю! Але про це згодом.
Новий формат косплей-шоу, кіберспортсмени зможуть змагатися в ще більшій кількості дисциплін на WEGAME 7.0 ESPORTS CHAMP, а конкурс для інді-розробників WEGAME Awards надасть учасникам ще більше можливостей.
Але це не все! На фестивалі на тебе чекають:
- Кібер-РАЦС – поєднайся з улюбленим персонажем, грою або крашем.
- LARP-локація – насолоджуйся епічними рольовими іграми живої дії.
- Зона настільних ігор – спробуй найкращі ігри українських виробників і локалізаторів.
- Консольна та VR-зони – оціни найцікавіші нові ігри.
- Торгова зона – закупи найкрутіші геймерські девайси та гіківський одяг.
Швидше купуй квиток та проведи час із кайфом на WEGAME 7.0
Реєстрація на фестиваль уже відкрита, тому зараз саме час зробити собі подарунок і приєднатися до свята ігор, косплею, фану та фантастики!
Окрім цього, ти маєш чудову можливість витратити кошти, отримані за вакцинацію, з максимальним профітом. Оплачуй квиток на фестиваль карткою «єПідтримка» вже зараз.
Команда WEGAME вітає тебе із новорічними святами. Бажаємо класно відпочити з рідними та друзями, наїстися олів’є та зберегти настрій свята на весь рік.
Програму та квитки шукай на сайті wegame.com.ua.
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