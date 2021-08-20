Microsoft серйозно ускладнить життя користувачам Windows 11

Компанія Microsoft славилася агресивною політикою просування фірмового софту ще за часів Internet Explorer. З останнім браузером Edge ситуація не змінилася: наприклад, у Windows 10 була заблокована можливість його видалення, а нова Windows 11 обіцяє несподівані проблеми зі зміною браузера за замовчуванням.





Хитрість полягає в наступному: при встановленні і першому відкритті нового браузера Windows 11 показує звичний запит, але якщо через неуважність ви не поставити галочку у вікні навпроти пункту «завжди користуватися цією програмою», більше зручної можливості змінити стандартний браузер система не надасть.

У Windows 10 ця проблема легко вирішується – сторонні браузери періодично пропонують встановити їх за замовчуванням і самі перенаправляють до потрібного пункту налаштувань. А ось в новій версії Microsoft змінила спосіб призначення стандартних додатків – тепер замість одного перемикача буде безліч для різних типів файлів і посилань. Наприклад, щоб користуватися тим же Chrome, браузер потрібно окремо прив’язати до файлів і посилань з розширенням HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP і HTTPS.

Редактор The Verge Том Уоррен перевірив всі актуальні браузери в новому середовищі і прийшов до висновку, що тільки Firefox можна зробити стандартним браузером без переходу в розділ додатків з усіма зазначеними вище пунктами. З приводу змін вже висловилися топ-менеджери найбільших конкурентів – вони переконані, що такий хід Microsoft значно ускладнить життя користувачів і погіршить їхній досвід взаємодії з Windows 11. Кінцева мета Microsoft, на їхню думку, полягає в спробі задавити конкурентів Edge. Представники Google і зовсім заявили, що розраховують на розумність власників платформи і виправлення ситуації, що склалася.

Microsoft же виходять із ситуації красиво – за їхніми словами, таке ускладнення налаштувань пов’язано з тим, що компанія навпаки хоче надати користувачеві більше контролю над додатками. Це нововведення зробили виходячи з побажань громадськості, і в разі негативного фідбеку IT-гігант готовий піти назустріч і все скасувати. Варто нагадати, що Microsoft вже неодноразово потрапляла в судові чвари через порушення законів про конкуренцію, але, очевидно, ця стратегія має свої плоди, раз навіть виплати астрономічних штрафів не зупиняють корпорацію.