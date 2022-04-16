Ілону Маску запропонували купити зовнішній борг однієї країни замість Twitter

Главі Tesla та Space Х Ілону Маску порадили замість Twitter купити зовнішній борг однієї країни. З такою пропозицією виступив глава Snapdeal, індійської компанії електронної комерції Кунал Бахль на своїй сторінці в цій соціальній мережі.





«Заявка Ілона Маска на Twitter – 43 мільярди доларів. Зовнішній борг Шрі-Ланки – 45 мільярдів доларів. Він може купити його і назвати себе «Цейлон Маск», — написав бізнесмен.

Раніше повідомлялося , що Маск виступив з ідеєю викупити Twitter за 54,20 долара за акцію, зробивши «найкращу та остаточну» пропозицію. У листі правлінню мільярдер заявив, що, на його думку, компанія «не процвітатиме, не служитиме громадському імперативу в її нинішньому вигляді».

У свою чергу, рада директорів соціальної мережі затвердила заходи, щоб не допустити покупки компанії Маском. Відомо, що введене правило не допускає, щоб будь-хто міг наростити частку понад 15 відсотків.

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