Xiaomi поставить хрест на багатьох популярних смартфонах в 2024 році

Портал HyperOS Updates назвав моделі смартфонів Xiaomi, які компанія остаточно перестане підтримувати у 2024 році.

Згідно з інформацією джерела, у другому кварталі 2024 року востаннє вийде оновлення для всіх моделей серій Redmi Note 10, Redmi 10, Poco X3 GT, C31 і C40. Ці пристрої не будуть оновлені до власної операційної системи Xiaomi – HyperOS 1.0.

У четвертому кварталі 2024 року отримають оновлення востаннє, а деякі будуть оновлені до HyperOS 1.0, моделі наступних лінійок: Redmi K40, Redmi Note 11, 11 Pro, 11S, 11T, всі моделі Xiaomi Mi 10, Civi 1, MIX 4, MIX FOLD 1, 11 Lite, Redmi 11, Poco F3, M4 Pro 5G, M5s, C50, X4 GT і Redmi A1, а також планшети серії Xiaomi Pad 5.

Інсайдери попередили, що припинення підтримки зазначених моделей з боку вендора свідчить про те, що цими пристроями користуватися буде небезпечно, адже для них не випускатимуться не тільки оновлення для виправлення помилок, а й патчі безпеки.