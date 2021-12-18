GTA 5 в 8K і з трасуванням променів – фотореалізм у ділі

Відомий ютубер показав, як може виглядати стара гра на сучасному ПК у високій якості.





Зрозуміло, йдеться не про стандартну версію Grand Theft Auto V. Екшн-адвенчура глибоко модифікована. За допомогою модів у гру додали підтримку технології трасування променів, реалістичне освітлення, високоякісні текстури, сучасні спецефекти та багато іншого.

Але без потужного заліза такого малюнку все одно не отримати. Який ПК потрібний? У ютубера з каналу Digital Dreams геймерський комп’ютер із процесором AMD Ryzen 9 3900X, 32 ГБ оперативної пам’яті і, найголовніше, топовою відеокартою GeForce RTX 3090. Зібрати такого ігрового монстра можна, але витратити доведеться близько 200 тисяч гривень.

Чи варто воно того? Кожен вирішує сам собі. Але GTA V у такому вигляді, ймовірно, дозволяє зазирнути в майбутнє та уявити, якою може виявитися шоста частина легендарної франшизи.