Названо “антивіруси”, які контролюються хакерами

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала позов проти двох кіпрських компаній – Restoro і Reimage – за масштабну аферу з підробленим антивірусним ПЗ.

Оманливе програмне забезпечення змушувало користувачів завантажувати його, помилково стверджуючи, що воно виявляє загрози на їхніх комп’ютерах. Ці спливаючі вікна навіть маніпулювали результатами з репозиторію шкідливих програм VirusTotal, що ще більше посилювало “ілюзію зараження”.

FTC стверджує, що ця схема діє щонайменше з січня 2018 року. FTC провела розслідування під прикриттям, купивши підроблене програмне забезпечення і зв’язавшись із представниками компанії безпосередньо.

Регулятор тепер домагається від суду заборони на діяльність компаній, щоб “не дозволити їм продовжувати цю операцію”, а також відшкодування грошової шкоди. Restoro і Reimage домовилися про мирову угоду на суму 26 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень FTC.