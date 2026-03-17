Google заблокував популярне розширення для Chrome: воно підміняло посилання

Браузер Google Chrome почав масово блокувати та автоматично вимикати відому утиліту Save as Image Type, попереджаючи користувачів про наявність шкідливого коду. За даними порталу Android Authority, розширення раптово потрапило до чорного списку.

Від корисної функції до шкідливого ПЗ

Тривалий час розширення користувалося великою популярністю завдяки одній простій, але дуже затребуваній функції: воно дозволяло зберігати зображення із сайтів одразу в зручних форматах (PNG або JPEG) замість нав’язливого сучасного формату WebP. Проте тепер Chrome видає червоне попередження про небезпечні компоненти та примусово зупиняє роботу плагіна.

У чому полягає загроза

Як з’ясували користувачі на платформі Reddit, проблема криється у прихованій підміні партнерських (реферальних) посилань.

Коли користувач із встановленим розширенням переходив за посиланнями на великі інтернет-магазини (наприклад, Amazon або Best Buy), утиліта непомітно переспрямовувала його через власні шлюзи. Мета: Таким чином розробники розширення перехоплювали дохід від реферальних програм, привласнюючи комісійні, які мали б отримати інші вебмайстри або автори контенту.

Цікаво, що браузер Microsoft Edge позначив Save as Image Type як вірус і почав блокувати його ще рік тому, проте Google відреагував лише зараз. Наразі офіційних пояснень від авторів утиліти немає, тому користувачам наполегливо рекомендується негайно видалити це розширення та знайти безпечні аналоги.